/647078/بعد-التتويج-بالدوري-مدرب-الزمالك-يتعرض-لحادث-بسيارته-صور

تعرض أسامة نبيه مدير الكرة بنادي الزمالك لحادث، منذ لحظات والتي ظهرت في سيارته في الوجه الأمامي والذي يظهر بشكل مهشم وكبير، ولم يتم الكشف عن حالة نبيه حتى الأن.

ويستعرض دوت الخليج صور سيارة أسامه نبيه مدير الكرة بنادي الزمالك.

حقق الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز قبل نهاية منافسات الدوري الممتاز، بجولة وحيده على حساب الإنتاج الحربي بنتيجة بهدفين دون رد عن طريق أحمد سيد زيزو، وأشرف بن شرقي لينفرد نادي ميت عقبة بالصدارة في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق بأربع نقاط على وصيف الدوري النادي الأهلي.

نجح أشرف بن شرقي مهاجم النادي الزمالك في تسجيل الهدف الثاني في المباراة في لقاء الحسم لبطولة الدوري الممتاز، أمام الإنتاج الحربي، في الدقيقة السابعة والثمانون من عمر المباراة، في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع الثالث والثلاثون من منافسات الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع : محمد عبدالشافي، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد، محمود علاء، حازم إمام، أحمد فتوح، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أيمن حفني ومروان حمدي.

أشرف بن شرقي

نجح أشرف بن شرقي مهاجم النادي الزمالك في تسجيل الهدف الثاني في المباراة في لقاء الحسم لبطولة الدوري الممتاز، أمام الإنتاج الحربي، في الدقيقة السابعة والثمانون من عمر المباراة، في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع الثالث والثلاثون من منافسات الدوري الممتاز.