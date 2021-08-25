/647086/براءة-مسئولين-سابقين-بالقوى-العاملة-من-صرف-مكافآت-تجاوزت-القيمة-المحددة

قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، ببراءة 3 مسئولين سابقين بمديرية القوى العاملة بالقاهرة ، مما نُسب اليهم من مخالفة القواعد المالية والمساس بالمصلحة المالية للدولة ، بإعداد كشوف صرف مكافآت بمبالغ تجاوزت القيمة المحددة،صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة .

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل براءة 3 مسئولين سابقين بمديري القوى العاملة بالقاهرة

مبالغ مالية

ونُسب للمحالة الأولى ، أعدت كشوف صرف المكافآت محل التحقيق بمبالغ تجاوز القيمة المحددة بالقرار الوزاري رقم 261 لسنة 2012 للمخالف الثالث ولجميع العاملين بالمديرية، وأجازت المحالة الثانية سماح البند بصرف مبالغ مالية للمخالف الثالث ولجميع العاملين بالمديرية بالمخالفة للقرار الوزاري المشار إليه.

أما المُحال الثالث ، فنسب اليه اعتماد صرف مبالغ مالية لنفسه قيمتها (16845 جنيها) بالمخالفة للقرار الوزاري المشار إليه.

والمحالين الحاصلين علي حكم البراءة هم كلً «من مدير إدارة تراخيص عمل الأجانب بمديرية القوى العاملة بالقاهرة سابقًا ، مندوب وزارة المالية لدى مديرية القوى العاملة بالقاهرة ، مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة سابقًا».

وفي سياق أخر أمرت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تجديد حبس ابن رجل الأعمال صفوان ثابت يدعى سيف الدين، 45 يومًا على ذمة القضية رقم 865 لسنة 2020حصر أمن دولة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي.

تفاصيل القضية

كانت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة قررت في وقت سابق تجديد حبس صفوان ثابت، ورجب السويركي، ٤٥ يوما على ذمة القضية رقم ٨٦٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة.