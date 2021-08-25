/647087/تنسيقية-شباب-الأحزاب-تنجح-في-إنهاء-أزمة-رسوم-التصوير-في-شوارع-القاهرة

نجحت جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في إنهاء الأزمة التي احتلت مساحة من الجدل العام خلال الأيام الماضية عقب صدور قرار من محافظة القاهرة بوضع تسعيرة للتصوير السينمائي أو الدعائي مدة يوم بأي من شوارع القاهرة بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه، الأمر الذي اعترض عليه السينمائيون مؤكدين أنه يعطل مسيرة السينما ويضع القائمين على هذه الصناعة المهمة في مأزق حقيقي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل نجاح جهود التنسيقية فى وضع ضوابط رسوم على التصوير فى شوارع القاهرة

محافظة القاهرة

بدورها، تواصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن طريق ممثليها النائبة سها سعيد وكيل لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس الشيوخ، أمين سر التنسيقية، والنائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، مع نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف ذكي، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، للتوصل لحل يحقق المصلحة العامة ولا يعيق مسيرة السينما والفن، وينهي الأزمة.

نقابة المهن التمثيلية

وقال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، في بيان، إنه تم التوافق مع نقيب المهن التمثيلية والنائبة سها سعيد والنائب نادر مصطفى، على وضع ضوابط للقيمة المادية حسب الأعمال التي سيتم تصويرها سواء كانت تجارية أو إعلانية أو فنية.

ووجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشكر للواء خالد عبدالعال على سعة صدره، وسرعة استجابته لما طرحته تنسيقية شباب الأحزاب ونقابة المهن التمثيلية.

وكانت محافظة القاهرة ، قد قررت تطبيق قرارا جديدا صادرا عن المحافظ اللواء خالد عبد العال بشأن تصوير الإعلانات والمشاهد السنيمائية|، والأعمال الفنية في الشوارع.

وقالت المحافظة بحسب القرار الرسمي المعتمد من إدارة الإعلام على تحصيل مستحقاتها بشأن تصوير الإعلانات والمشاهد السنيمائية والأعمال الفنية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة بعد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على النحو التالي:

– ١٥ ألف جنيه مقابل التصوير فى الساعة.

– ١٠٠ ألف جنيه في اليوم مقابل اليوم الكامل للتصوير.

وشددت محافظة القاهرة على أنه يتم استخراج تصديق التصوير وتحصيل المبالغ بالمحافظة من خلال الإدارة العامة للعلاقات العامة.