طاقم تحكيم مباراة السودان والنيجر

أسندت لجنة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة الودية الدولية التي تجمع منتخبي السودان والنيجر في الثامنة من مساء غد باستاد مكتوم بن راشد، إلى طاقم تحكيم إماراتي يقوده الحكم الدولي أحمد عيسى درويش.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

يدير أحمد عيسى درويس المباراة ويعاونه كل من زايد داوود كمساعد أول، وعلي راشد النعيمي كمساعد ثان، ونواف الزيودي حكماً رابعاً.

وتأتي المباراة ضمن معسكر الاعداد لمنتخب السودان لتصفيات كأس العالم 2022، والذي تستضيفه الإمارات.

وكانت المباراة الأولى التي جمعت بين المنتخبين انتهت بفوز النيجر بهدفين مقابل هدف.

وكان التقى المنتخبين في الأيام الأخيرة، وحقق نتخب النيجر الفوز بهدفين مقابل هدف.

منتخب السودان

ويخوض المنتخب السوداني مباراة ودية أخرى يوم الخميس المقبل، على استاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي، ضمن معسكره الإعدادي بدبي والمستمر إلى 27 أغسطس الحالي.

وأفادت صحيفة “الرياضية” السعودية أن الجهاز الطبي لفريق الهلال سيقدم تقريره الطبي للجهاز الفني حول إصابة الركبة التي يعاني منها لاعب وسط الفريق عبدالله عطيف، والتي تعرض لها الأسبوع الماضي.

وأشارت الصحيفة أنه لم تتحد حتى هذه اللحظة موعد عودة عطيف للتدريبات.

وكان الهلال قد حقق الفوز في مباراته الماضية على التعاون بهدفين مقابل هدف واحد، ليتصدر بذلك جدول ترتيب فرق بطولة دوري المحترفين السعودي برصيد 6 نقاط.

إنجاز تاريخي للهلال

حقق فريق الهلال فوزا غاليا على منافسه فريق الطائي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى وأحرز الهدف صالح الشهري في الدقيقة “91” من زمن اللقاء.

وتمكن نادي الهلال مواصلة الحفاظ على رقمه القياسي في الدوري السعودي للمحترفين، وهو تحقيق الفوز في المباريات الافتتاحي بالدوري السعودي منذ بدايته في عام 1977.

ولم يخسر نادي الهلال في المباراة الإفتتاحي في الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه.

بعدم الخسارة عقب الفوز السبت الماضي على الطائي بهدف نظيف.

ويعد نادي الهلال هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة في الأدوار الاستفتاحية للدوري السعودي منذ انطلاقه.

وحقق نادي الهلال الفوز في 36 مباراة في الجولات الافتتاحية للدوري السعودي للمحترفين، بينما تعادل في 10 لقاءات.

أسدل الستار على الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد انتهاء مباراة فريقي الهلال والطائي.

وشهدت نتائج الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري السعودي، رقما قياسيا، حيث لم يخسر أي فريق داخل أرضه، باستثناء أهلي جدة، ومعه فريق الحزم العائد حديثا للمسابقة.