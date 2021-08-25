تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة لحل أزمة «صلاح والنني» مع المنتخب

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عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، اجتماعًا اليوم الأربعاء، بمقر اتحاد الكرة، لبحث أزمة عدم مشاركة لاعبي الدوري الإنجليزي محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني، لاعب وسط آرسنال، مع الفراعنة أمام منتخبي أنجولا والجابون، في الجولتين الأولي والثانية، من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

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تفاصيل اجتماع جهاز المنتخب اليوم

وكشف مصدر داخل المنتخب لتحيا مصر أن جهاز المنتخب، اجتمع اليوم بمقر الجبلاية، لبحث أزمة رفض ليفربول وأرسنال، تواجد محمد صلاح والنني، مع المنتخب أمام أنجولا والجابون، بسبب القيود التي تفرضها الحكومة الإنجليزية بدخولهما في العزل لمدة عشرة أيام بعد عودتهما إلى إنجلترا من جديد، نتيجة إجراءات فيروس كورونا، وهو مايعني عدم مشاركة كل لاعب مع فريقه في مباراتين وهو الأمر الذي يرفضه كل فريق .

وأوضح المصدر أن جهاز المنتخب استقر، على تواجد صلاح والنني، مع الفراعنة أمام الجابون فقط، ليأتي الثنائي من إنجلترا على الجابون، مباشرة، الأمر الذي ينهي أزمة دخول الثنائي في عزل لمدة عشرة أيام، عند العودة إلي إنجلترا، على اعتبار أن الجابون ليست من الدول الموضوعة على قوائم العزل لكورونا من الحكومة البريطانية.

حيث أشار ليفربول في بيانه لإتحاد الكرة في وقت سابق أن يتعذر مشاركة محمد صلاح أمام أنجولا بسبب وجود مصر في القائمة الحمراء الخاصة بضرورة خضوع اللاعب لعزل صحي لمدة 10 أيام ، فيما يمكنه السفر لمواجهة الجابون على أرضها لأنها ضمن القائمة الصفراء ولا يحتاج العائد منها لعزل صحي.

كما كشف المصدر أن جهاز المنتخب، أبلغ أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية، اليوم بمخاطبة ليفربول وأرسنال، بشأن مُقترح مشاركة صلاح والنني، أمام الجابون فقط.

وينطلق مُعسكر المنتخب الوطني، يوم السبت المُقبل، استعدادًا لمواجهتي أنجولا يوم 1 سبتمبر، والجابون يوم 5 من الشهر نفسه، في الجولتين الأولي والثانية، من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

كشف الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعى، أن هناك عدد من الأسماء الجديدة سوف تنضم إلى معسكر المنتخب الوطني الأول، بعد تألقهم فى الفترة الأخيرة وإشادت حسام البدري المدير الفني بأدائهم .

وأكد شوبير أن البدري يفكر في ضم الحراس محمد الشناوي ومحمد أبو جبل والهاني سليمان وعامر عامر، كما قرر استبعاد محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، بعد تراجع مستواه في المواجهات الأخيرة.

وأوضح حارس مرمى الأهلى السابق أن القائمة سوف تشهد انضمام 25 أو 26 لاعبًا، بينها بعض الوجوه الجديدة أبرزهم أحمد ياسر ريان المعار حديثًا لنادي ألتاي سبورت التركي، ومصطفى فتحي لاعب الزمالك المعار لسموحة.

وكشف شوبير أن البدرى استقر على ضم أيضًا محمد شريف مهاجم الأهلي وأكرم توفيق ومحمد النني وحمدي فتحي ومحمد مجدي قفشة، ويدرس ضم محمد عبدالشافي ظهير أيسر نادى الزمالك، بعد تألقه مع الفارس الأبيض في بطولة الدوري الممتاز وتصدرهم جدول ترتيب الدورى المصرى.