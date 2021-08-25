/647091/القصة-الكاملة-لأزمة-أشرف-زكي-مع-محافظ-القاهرة

نشبت أزمة لاذعة بين نقابة المهن التمثيلة بقيادة الدكتور أشرف زكي مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بعدما أصدر قرارا جديدا بخصوص تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة.

دوت الخليج يرصد القصة الكاملة لأزمة النقابة مع محافظ القاهرة

وقال المحافظ في القرار الصادر عنها: "فى إطار حرص المحافظة على تحصيل مستحقاتها من تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة. فقد تم صدور اللائحة الخاصة بتحصيل المبالغ المقررة بعد اعتمادها”.

وأعلنت المحافظة الرسوم بعد اعتمادها من المحافظ على النحو التالي: “تحصيل رسوم بواقع ١٥ ألف جنيه فى الساعة مقابل التصوير، تحصيل رسوم بواقع ١٠٠ ألف جنيه فى اليوم الكامل مقابل التصوير”.

أشرف زكي يرفض قرار محافظ القاهرة

وخرج الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية عن صمته وكشف عن رفضه التام لهذا القرار من خلال برنامج على مسئوليتى للإعلامى أحمد موسى، وقال أشرف زكى: “من غير المعقول أن يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الفن والفنانين ونفاجأ اليوم بقرار فرض رسوم على تصوير الأعمال الفنية في شوارع القاهرة”.

وأضاف أشرف زكى: "أناشد محافظ القاهرة عدم ضرب صناعة السينما والدراما وإلغاء القرار أو تخفيض الرسوم لتكون مبالغ رمزية، خاصة أن أحدا لن يلتزم بدفع رسوم كبيرة «مش هندفع حاجة»، وسيتم اللجوء لأمور أخرى تضر بالصناعة وشكل الشوارع المصرية".

وأوضح أشرف زكى أن فرض رسوم 100 ألف جنيه عن التصوير في اليوم بشوارع القاهرة ضربٌ لصناعة الفن والسينما والإعلانات والدراما، مؤكدًا أن دولًا أخرى تساعد على التصوير في شوارعها مثل لبنان والمغرب.

محافظ القاهرة وأشرف زكي يتواصلان لحل

أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة منذ قليل ، بيانا بشأن لائحة رسوم التصوير السينمائى والإعلانات بشوارع وميادين وجراجات القاهرة، وذلك عقب لقاءه مع نقيب المهن التمثيلية د أشرف زكي .

وجاء في البيان أنه تم التنسيق مع الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية والنائبة سها سعيد، وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتوافق على وضع ضوابط للقيمة المالية حسب التصوير لأعمال تجارية أو إعلانية أو فنية للقرار السابق صدوره بشأن التصوير داخل محافظة القاهرة.

وأضاف البيان أنه تم التأكيد لتقيب المهن التمثيلية والقائمين على دعم السينما على الدعم الكامل لأعمال الفن والتصوير بنطاق محافظة القاهرة، إيمانا بدورهم المهم في إبراز أعمال التنمية والتطوير التي تشهدها مصر في الأعمال الفنية والذي ينعكس على دعم قطاعي الاستثمار والسياحة.