/647092/محافظة-القاهرة-تعلن-وضع-ضوابط-لرسوم-تصوير-فى-الأعمال-الفنية-فى-شوارع-القاهرة

أعلنت محافظة القاهرة، بالتنسيق مع الدكتور أشرف زکي، نقیب المهن التمثيلية، والنائبة سها سعيد، وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتم التوافق على وضع ضوابط للقيمة المالية حسب التصوير لأعمال تجارية أو إعلانية أو فنية للقرار السابق صدوره بشأن التصوير داخل محافظة القاهرة، وذلك في إطار حرص الدولة ومحافظة القاهرة على الدعم الكامل لصناعة السينما، وتقديرًا لدور الفن والإعلاميين.

رسوم التصوير فى شوارع القاهرة

أضافت محافظة القاهرة، أن ذلك يأتي مع التأكيد لنقيب المهن التمثيلية والقائمين على صناعة السينما والإعلام على الدعم الكامل لأعمال الفن والتصوير بنطاق محافظة القاهرة والدعم من جميع أجهزة الدولة ومحافظة القاهرة، إيمانًا بدورهم المهم في إبراز أعمال التنمية والتطوير التي تشهدها مصر في الأعمال الفنية والذي ينعكس على دعم قطاعي الاستثمار والسياحة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل رسوم التصوير فى شوارع القاهرة

وكانت محافظة القاهرة ، قد قررت تطبيق قرارا جديدا صادرا عن المحافظ اللواء خالد عبد العال بشأن تصوير الإعلانات والمشاهد السنيمائية|، والأعمال الفنية في الشوارع.

وقالت المحافظة بحسب القرار الرسمي المعتمد من إدارة الإعلام على تحصيل مستحقاتها بشأن تصوير الإعلانات والمشاهد السنيمائية والأعمال الفنية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة بعد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على النحو التالي:

– ١٥ ألف جنيه مقابل التصوير فى الساعة.

– ١٠٠ ألف جنيه في اليوم مقابل اليوم الكامل للتصوير.

وشددت محافظة القاهرة على أنه يتم استخراج تصديق التصوير وتحصيل المبالغ بالمحافظة من خلال الإدارة العامة للعلاقات العامة.