/647095/هيثم-فاروق-يهنيء-اللاعبين-والجهاز-الفني-بالتتويج-بالدوري

حرص هيثم فاروق نجم الزمالك السابق على التواجد في مران الفريق اليوم الأربعاء لتقديم التهنئة للاعبين والجهاز الفني بعد التتويج بلقب الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتوج الزمالك بلقب الدوري الممتاز رسميا عقب الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين للمسابقة.

وأشاد هيثم فاروق بأداء اللاعبين طوال الموسم مؤكدا لهم أنهم توجوا بلقب الدوري عن جدارة واستحقاق.

حقق الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز قبل نهاية منافسات الدوري الممتاز، بجولة وحيده على حساب الإنتاج الحربي بنتيجة بهدفين دون رد عن طريق أحمد سيد زيزو، وأشرف بن شرقي لينفرد نادي ميت عقبة بالصدارة في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق بأربع نقاط على وصيف الدوري النادي الأهلي.

نجح أشرف بن شرقي مهاجم النادي الزمالك في تسجيل الهدف الثاني في المباراة في لقاء الحسم لبطولة الدوري الممتاز، أمام الإنتاج الحربي، في الدقيقة السابعة والثمانون من عمر المباراة، في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع الثالث والثلاثون من منافسات الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع : محمد عبدالشافي، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد، محمود علاء، حازم إمام، أحمد فتوح، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أيمن حفني ومروان حمدي.

نجح أشرف بن شرقي مهاجم النادي الزمالك في تسجيل الهدف الثاني في المباراة في لقاء الحسم لبطولة الدوري الممتاز، أمام الإنتاج الحربي، في الدقيقة السابعة والثمانون من عمر المباراة، في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع الثالث والثلاثون من منافسات الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري.

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة لجماهير وأعضاء ومجلس إدارة اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بمناسبة الحصول على لقب الدوري الممتاز لكرة القدم للمرة الثالثة عشرة في تاريخ النادي.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية عن خالص التهاني لنادي الزمالك على تحقيق لقب الدوري، متمنيا للفريق دوام التوفيق.