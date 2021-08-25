/647097/مايا-دياب-تطرح-أغنية-حطالي-روج-بالتعاون-مع-الليثي

تعاونت الفنانة مايا دياب للمرة الأولى مع المطرب الشعبي محمود الليثي في اغنية جديدة بعنوان «حطالي روج» الذي أطلقهتها شركة craft media للمنتج حمدي بدر منذ دقائق قليلة عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

دوت الخليج يكشف طرح «حطالي روج» لمايا دياب ومحمود الليثي

وتعد «حطالي روج» أول أغنية يتم طرحها من أغاني ألبومها "أكثر شوية" الذي تقدمه مايا دياب بالهجة المصرية، وهي من كلمات الشاعر الغنائي ملاك عادل والملحن محمود الليثي، والموزع الموسيقي إسلام شيبسي.

وتقول مطلع الإغنية: “حطالي روج ياخرابي ع المسكره ماتبطلي بقي افتري حرام عليكي انا قلبي مابقاش قادر عاكسني اه بس تعاكس بالراحه انا عايزه اكون مرتاحه ده الشوق تعبني في قلبي والشوق قادر روحي انا قلبي انا عقلي انا عشقي انا تيجي هنا هاجي هنا تروح هناك هروح هناك معاك معاك معاك معاك معاك روحي انا قلبي انا عقلي انا عشقي انا تيجي هنا هاجي هنا تروح هناك هروح هناك وراك وراك وراك وراك وراك انا بضعف من كلامك الحلو ياولا انا قلبي ضعيف مش قدك ماترحم يالا بالراحه عليا بص طب خليك نص نص بلاش تتعبلي قلبي بلاش بهدله”.

ألبوم أكتر شوية لميا دياب

ومن المقرر أن تطرح الشركة المنتجة لألبوم مايا دياب الجديد الذي يحمل اسم “أكثر شوية” باقي الأغنيات خلال الفترة المقبلة عبر قناتها على يوتيوب ومنصات الأغاني، وتعاونت فيه مايا مع نخبة من المع الشعراء والملحنين والموزعين منهم عزيز الشافعي وهادي شرارة توما.

وكانت النجمة اللبنانية مايا دياب طرحت مؤخرا أحدث أعمالها الغنائية على طريقة الفيديو كليب والتي تحمل إسم "أحلى الكلام"، على موقع يوتيوب، وهى من كلمات ناصر الجيل، ألحان محمود خيامي، توزيع هادي شرارة، والكليب من إخراج شيرين خوري، وقد تم تصويره في عدد من البلاتوهات واللوكيشانات الداخلية.

كما طرحت مايا دياب أغنيتها باللهجة المصرية بعنوان "الكعب العالي" من كلمات محمود صلاح وألحان محمد رحيم وتوزيع هادي شرارة، عبر قناتها على اليوتيوب، والكليب من إخراج اللبنانية شيرين خوري.

مايا دياب تستغيث بمصر لمساعدة لبنان

من ناحية أخرى طلبت الفنانة اللبنانية مايا دياب الإغاثة من الدول المجاور لوطنها لبنان لتقديم يد العون لها بعد حادث إنفجار عكار الذي أودي بحياة العديد من الأشخاص ونتج عنه عديد من المصابين والجرحى، اذ كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ارجو من الدول المجاورة المساعدة بنقل الجرحى للعلاج الفوري بطائرات اسعاف مصر الأردن تركيا بسبب عدم قدرة المستشفيات اللبنانية على العلاج وعدم وجود الادوية المطلوبة للحروق لفاجعة كهذه".