/647099/أفيون-وهيروين-وحشيش-تفاصيل-القبض-على--تاجر-مخدرات-فى-أطفيح

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في القبض على عنصر إجرامي في محافظة الجيزة، يمارس نشاط الاتجار في المواد المخدرة وبحوزته كمية من المخدرات وسلاح نارى وذخائر.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على عنصرا إجراميا بالجيزة

تفاصيل الواقعة

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد أكدت قيام عنصر إجرامى له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، بممارسة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من دائرة مركز شرطة أطفيح مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

القبض على المتهم

وبعد تقنين الإجراءات تم استهدافه، والقبض عليه خلال استقلاله سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة الصف، وبحوزته بندقية آلية 4 خزن، وعدد من الطلقات النارية، و8 كيلوجرامات من مخدر البانجو، و120 جراما من مخدر الهيروين، و250 جراما من مخدر الحشيش، و50 جراما من مخدر الأفيون، وسلاح أبيض، وميزان حساس، وهاتف محمول.

وبمواجهته المتهم أمام رجال المباحث عن الواقعة، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري والأبيض لحماية نشاطه الإجرامى، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وفي سياق أخر جدد قاضي المعارضات بجنوب القاهرة، حبس عامل 15 يوم على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بقتل سائق «توك توك» في المقطم.

تفاصيل الجريمة

وترجع تفاصيل الجريمة عندما لقي شاب يدعى هشام ذكي، صاحب21 عامًا، مواليد قرية برطباط محافظة المنيا، والذي سعى خلف لقمة عيشه، فقرر الذهاب إلى القاهرة، ليمكث في منطقة إمبابة، مقررًا شراء «توك توك» ليساعده على ظروف المعيشة، لكنه لم يعلم بأن القدر كتب له روايته الأخيرة على يد بلطجية لسرقة التوك توك بمنطقة المقطم.