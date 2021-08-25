/647100/حققق-ميداليتان-بارالمبية-ويبحث-عن-الثالثة-منتخب-الطائرة-جلوس-يبدأ-حلم-ذهبية-طوكيو-2020

يبدأ المنتخب الوطني للكرة الطائرة جلوس، حلم التتويج بالميدالية الثالثة، بدورة الألعاب البارالمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 24 أغسطس وحتى 5 من شهر سبتمبر المقبل.

وكان قد حقق منتخب الطائرة جلوس ميداليتان برونزيتين في دورة الألعاب البارالمبية أثينا 2004، وري دي جانيرو 2016.

ويعد منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس، من أقوى وأشرس المنتخبات المتواجدة في منافسات بارالمبياد طوكيو 2020.

ويسعى فراعنة الطائرة جلوس للتتويج بالميدالية الذهبية في تلك النسخة من البارالمبياد، خاصة انهم تمكنوا من حصد الميدالية البرونزية في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو عام 2016.

ويفتتح منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس، مشواره بطوكيو يوم الجمعة المقبل، ويلتقي مع نظيره البوسني، وسط آمال كبيرة معلقة على الفريق لتحقيق الميدالية الثالثة للمنتخب في هذه اللعبة بدورات الألعاب البارالمبية.

ويستعرض دوت الخليج أبرز إنجازات فراعنة كرة الطائرة البارالمبية:

شارك فراعنة كرة الطائرة جلوس 7 مرات في دورات الألعاب البارالمبية، وكانت أول نسخه يشارك فيها المنتخب المصر في بارالمبياد سول 1988، بينما كانت أخر نسخة في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016.

حصل منتخب مصر لكرة الطائرة جلوس على الميدالية البرونزية، في دورة الألعاب البارالمبية، التي اقيمت في العاصمة البرازيلية ري د ججاميرو عان 2016.

حيث تمكن الفراعنة من التغلب على صاحب الأرض والجمهور منتخب البرازيل، وحقق الفوز عليهم بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وتتوج منتخبنا فراعنة كرة الطائرة جلوس، بـ كأس البطولة العربيةـ والتي أقيمت بالقاهرة، خلال الفترة من 23، وحتى 26 من شهر فبراير للعام الماضي، وذلك بعدما حقق الفوز على منتخب العراق بنتيجة 3-0 .

ومن المتوقع أن يحصد منتخب كرة الطائرة ميدالية برونزية على الأقل، حيث أنه أمل البعثة المصرية في التتويج بالميدالية الذهبية.

وتضم بعثة مصر في كرة الطائرة جلوس، بدورة بارالمبياد طوكيو 2020، 12 لاعبا، وهم:

1- هشام الشويخ

2- عبد النبى عبداللطيف

3- حسام مسعود

4- أحمد عبد الجليل

5- محمد ابواليزيد

6- محمد عبد المعطى

7- أحمد خميس

8- أشرف زعلول

9- صلاح عطا

10- مطاوع عبد الباقى

11- أحمد عبد الفتاح

12- السيد موسى

ويستهل أبناء النيل مبارياتهم بدورة طوكيو 2020، أمام منتخب البوسنة، وفي ثاني مبارياتهم يلتقوا مع صاحب الأرض اليابان، ويختتموا الفراعنة مبارياتهم أمام روسيا.

وجاءت مواعيد مبارياتهم في بارالمبياد طوكيو 2020، كالتالي:

المباراة الأولى: أمام المنتخب البوسني في تمام الواحدة والنصف ظهرًا.

المباراة الثانية: يوم 29 أغسطس، أمام صاحب الأرض اليابان، في تمام الساعة الحادية عشر ونصف صباحًا.

المباراة الثالثة: يوم 31 أغسطس، أمام روسيا في تمام الساعة الثالثة صباحا.

وشارك البعثة المصرية في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية، والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو، في 8 رياضات مختلفة، وهم: الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، التايكوندو، كرة الهدف سيدات، رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي.

وشاركت مصر في 11 دورة بارالمبية سابقة، وحصدت خلالهم 177 ميدالية، بواقع 46 ميدالية ذهبية و64 ميدالية فضية و67 ميدالية بورنزية، وكانت أول دورة

يشارك فيها الفراعنة في عام 1972م.