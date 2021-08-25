صور.. وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية

جدة - نرمين السيد - عاد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والوفد المرافق له، إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارة رسمية لجمهورية روسيا الاتحادية استغرقت عدة أيام، لحضور الاجتماع السابع للجنة العسكرية "المصرية / الروسية" المشتركة للتعاون العسكرى بالعاصمة الروسية موسكو.





وحضر القائد العام للقوات المسلحة، مراسم الافتتاح الرسمى للمنتدى الدولى العسكرى الفنى (الجيش 2021) بمعرض الجيش الروسى، والذى تضمنت فعالياته افتتاحًا رسميًا لمنتدى المباريات الحربية فى روسيا. والتقى الفريق أول محمد زكى، سيرجى شويجو وزير الدفاع الروسى، وأجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر وزارة الدفاع الروسية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين، وعقب مراسم الاستقبال ترأس الوزيران جلسة مباحثات تناولت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأكد الفريق أول محمد زكى، خلال انعقاد الجلسة العامة الختامية للاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية / الروسية المشتركة للتعاون العسكرى، اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية روسيا الإتحادية، معرباً عن تطلع القوات المسلحة المصرية إلى دعم آفاق وأوجه التعاون العسكرى المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين. ومن جانبه أشار وزير الدفاع الروسى إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر كونها دولة محورية وحليف استراتيجى مهم بمنطقة الشرق الأوسط، وفى نهاية اجتماعات الجلسة العامة الختامية وقع وزيرا الدفاع لكلا الدولتين بروتوكول تعاون مشترك فى مختلف المجالات العسكرية والأمنية.

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