صور.. البابا تواضروس يكرم رشا راغب خلال ملتقى لوجوس للشباب

جدة - نرمين السيد - كرم قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال فعاليات ملتقى لوجوس للشباب، وذلك عقب إلقائها محاضرة عن الأكاديمية ودورها فى بناء الإنسان وإعداد الكوادر القيادية.





وأوضح بيان صحفى نشر عبر صفحة الأكاديمية على موقع "فيس بوك"، أن الملتقى عقد تحت عنوان "التمتع بالجذور" فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى فى وادى النطرون. حيث أكدت رشا راغب على الدور الذى تقوم به الأكاديمية فى مجال تنمية العنصر البشرى المصرى حيث أنه العنصر الأهم فى خارطة التنمية.

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