/647109/أجويرو-يقود-هجوم-غزل-المحلة-أمام-المقاولون-العرب

أعلن خالد عيد، المدير الفني لفريق غزل المحلة، عن تشكيل فريقه لمواجهة المقالون العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج تشكيل غزل المحلة أمام المقاولون العرب في مباراة اليوم:

تشكيل غزل المحلة

حراسة المرمى: محمود رضا.

في الدفاع: فتحي مبروك – أحمد عيد – محمد فتح الله “كماتشو” – يحيى حامد.

في الوسط: أحمد الندري – بسام ماهر – هشام عادل “بلحة” – عبده يحيى – أحمد الشيخ.

في الهجوم: عبد الرحمن عاطف “أجويرو”.

الزمالك بطلا للدوري

توج فريق الزمالك ببطولة الدوري الممتاز، وذلك عقب فوزه على فريق الإنتاج الحربي أمس الثلاثاء، ليرفع رصيده إلى الدوري رقم 13 في تاريخه.

وقدم كارتيرون التحية للاعبين بعد الفوز على الإنتاج الحربي أمس والتتويج رسميا بلقب الدوري الممتاز.

وأكد الفرنسي للاعبين أنهم كانوا على قدر المسؤولية وأثبتوا للجميع أنهم الأفضل في مصر بعد حصد لقب البطولة.

وأوضح المدير الفني للاعبين أن الفوز بالدوري ستكون نقطة انطلاق نحو التتويج بمزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة.

وطلب المدير الفني من اللاعبين التركيز في لقاء البنك الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري وانهاء الموسم بنتيجة إيجابية بعد حصد لقب البطولة.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل على ستاد بتروسبورت في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في لقاء الإنتاج الحربي أمس لتدريبات استشفائية خلال مران اليوم الأربعاء.

كارتيرون

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض الأساسيين لتدريبات تأهيلية واستشفائية لتفادي إصابتهم بالإجهاد والإرهاق.

وتولى فرناندو مدرب الأحمال الإشراف على مران الأساسيين وسط متابعة الفرنسي كارتيرون.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تأهيلية واستشفاء داخل مجمع الصالات الرياضية بالنادي ، وذلك قبل انطلاق التدريبات المقرر لها بعد قليل على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة البنك الأهلي بعد غد الجمعة في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ومساعدوه بالإشراف على هذه الفقرة والتى تأتي لعلاج الإرهاق العضلي والبدني للاعبين.