عاجل.. السيسى يوجه بتحقيق أكبر عائد من مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، مع الفريق محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازى نائب رئيس الهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية والغربية، والمقدم طيار بهاء الغنام مدير مشروع "مستقبل مصر".





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة مشروع مستقبل مصر، والذى يقع ضمن نطاق مشروع "الدلتا الجديدة" وكذلك سبل توفير مياه الرى للمشروع من مصادر مختلفة. وقد اطلع الرئيس على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية للمشروع، فضلا عن تفاصيل بنيته الأساسية من طرق ومحاور وآبار مياه ومحطات معالجة المياه وشبكة تغذية الكهرباء حيث يهدف مشروع "مستقبل مصر" إلى تطوير قطاع الإنتاج الزراعى وما يتصل به من صناعات غذائية وزراعية، ليصبح قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية فى مجال الزراعة والغذاء، وتوفير الآلاف من فرص العمل فى التخصصات المختلفة. وقد وجه الرئيس باستمرار التنسيق بين مختلف جهات الدولة بما فى ذلك قطاع البحوث المتخصصة لتحقيق أكبر عائد ومردود ممكن من مشروع "مستقبل مصر"، فى إطار المشروع العملاق "الدلتا الجديدة" الذى يهدف لاستصلاح أكثر من 2 مليون فدان وفق استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضى الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة وما لذلك من مردود تنموى متكامل.

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