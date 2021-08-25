/647129/كل-ما-تريد-معرفته-عن-قرعة-دوري-أبطال-أوروبا

تقام قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022، غدًا الخميس، في مدينة إسطنبول التركية، والتي ستشهد على الكشف عن جوائز النسخة الماضية من البطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن برشلونة والريال لن يتواجدا في مجموعة تضم كلًا من أتلتيكو مدريد وفياريال، وفقًا للوائح يويفا التي تمنع تواجد أكثر من فريق من بلد واحد في نفس المجموعة.

ومن المقرر أن يتواجد برشلونة في التصنيف الثاني بجانب ريال مدريد، بعدما احتلا المركزين الثاني الثالث في الدوري الأسباني الموسم الماضي، ونفس الأمر بالنسبة لباريس سان جيرمان.

جدير بالذكر، أنه بنهاية مباريات التصفيات المؤهلة للمجموعات التي ستلعب اليوم الأربعاء سيتم إضافة أندية جديدة منها للتصنيف الثالث والرابع.

وسيلعب شاختار وسالزبورج، كما سيلعب موناكو وبروندبي، وكذلك بشيكتاش ودينامو كييف في التصنيف الثالث أو الرابع حسب نتائج مباريات اليوم.

المنافسون المحتملون لبرشلونة والريال في دور المجموعات:

- التصنيف الأول: تشيلسي، مانشستر سيتي، إنتر ميلان، ليل، بايرن ميونخ، سبورتنج لشبونة.

- التصنيف الثالث: بورتو، أياكس، لايبزيج، بنفيكا، أتالانتا، زينيت.

- التصنيف الرابع: كلوب بروج، يونج بويز، مالمو، فولفسبورج، ميلان.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن مواعيد الموسم الجديد لمسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022، ونجح تشيلسي الإنجليزي في التتويج بدوري أبطال أوروبا، في الموسم الماضي، للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على مانشستر سيتي في النهائي بهدف نظيف.

يويفا عبر موقعه الرسمي، كشف عن مواعيد الموسم بأكمله بدايةٍ من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية، والتي سُتقام في روسيا، بملعب "كريستوفسكي"، بمدينة "سانت بطرسبرج" الروسية.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2021 / 2022.

دور المجموعات

14/15 سبتمبر 2021، مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

28/29 سبتمبر 2021، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

19/20 أكتوبر 2021، مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

2/3 نوفمبر 2021، مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

23/24 نوفمبر 2021، مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

7/8 ديسمبر 2021، مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات.

دور الـ 16 15/16 - 22/23 فبراير 2022، مباريات ذهاب دور الـ16.

8/9 - 15/16 فبراير 2022، مباريات إياب دور الـ 16.

دور ربع النهائي

5/6 أبريل 2022، مباريات ذهاب دور ربع النهائي.

12/13 أبريل 2022، مباريات إياب دور ربع النهائي.

دور نصف النهائي

26/27 أبريل 2022، مباراتي ذهاب نصف النهائي.

3/4 مايو 2022، مباراتي إياب نصف النهائي.

مباراة النهائي

نهائي دوري أبطال أوروبا 2021/202228 مايو على ملعب "كريستوفسكي" في سانت بطرسبرج.