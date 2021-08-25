يد الزمالك يقسو على نادي الطيران ودياً بفارق 8 أهداف

/647123/يد-الزمالك-يقسو-على-نادي-الطيران-وديا-بفارق-8-أهداف

حقق فريق الزمالك المرتبط لكرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2002 الفو على نظيره الطيران بنتيجة 28 – 20 في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين اليوم الأربعاء بالصالة المغطاة بالنادي، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأشاد أحمد رمضان “هتلر” المدير الفني للفريق بالأداء المتميز الذي ظهر به اللاعبون في لقاء اليوم وسيطرتهم على مجريات اللقاء على الرغم من قوة المنافس.

وعقد هتلر جلسه فنية مع اللاعبين عقب المباراة، لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق لتفاديها في المباريات المقبلة.

ومنح المدير الفني لاعبيه راحة سلبية غدا الخميس، على أن يستأنف الفريق تدريباته البدنية الجمعة المقبل بصالة الجيمانزيوم بالنادي.

تفاصيل عقد أنجيلو

ويقود المدير الفني اليوناني سلة الزمالك لمدة موسم واحد وفقا للاتفاق الذي تم مع اللجنة المكلفة بإدارة النادي منذ قليل.

وحقق الزمالك في الموسم المنقضي لقبي بطولة أفريقيا "الأفروليج" ودوري السوبر، فيما ودع بطولة كأس مصر من مرحلة نصف النهائي.

ورفض أوجستي بوش تجديد عقده مع الزمالك ليرحل عقب الموسم الماضي لكنه عاد لمصر عبر بوابة الأهلي.

يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، أتمت اتفاقها مع الأمريكي كورتيس جيريلز لدعم فريق السلة قبل بداية الموسم القادم.

والجدير بالذكر أن توج الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك، بقيادة الإسباني أوجوستي بوش المدير الفني للفريق، ببطولة دوري السوبر للمرة ال 15 في تاريخه، وذلك بعد التغلب على فريق الإتحاد السكندري تحت قيادة أحمد مرعي المدير الفني للفريق، في المباراة التي جمعت الفيرقين في نهائي بطولة دوري السوبر، والتي انتهت بنتيجة ثلاثة جولات مقابل جولتين لزعيم الثغر.

انجازات أنجيلو كمساعد مدرب؟

حق العديد من الإنجازات وهو في منصب كمدرب مساعد منها:

كأس أوروبا لكرة السلة : (2006)

كأس اليونان لكرة السلة الفوز: (2011)

الدوري الأوروبي لكرة السلة : (2012)

الدوري اليوناني لكرة السلة : (2012)

الأندية التي تولى تدريبها

وتولى تدريب العديد من الفرق، ومنها دينامو موسكو وأولمبياكوس وبروميثياس باتراس بي سي وأنادولوا أفيس التركي، وكانت آخر محطاته التدريبية فريق أيك أثينا اليوناني، والذي حصد معه المركز الرابع بدوري الموسم الماضي.