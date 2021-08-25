بخبرات الزمالك.. بروتوكول تعاون بين القلعة البيضاء ونادي إيروسبورت«صور»

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وقع اليوم نادي الزمالك ونادي ايروسبورت الرياضي التابع لوزارة الطيران المدني بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى الاستفادة من خبرات الزمالك والذي يعد أحد أكبر الصروح الرياضية فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا للنهوض بمنظومة الألعاب الرياضية "الجماعية والفردية" بنادي ايروسبورت الرياضي، وكذا تأهيل وتدريب اللاعبين في قطاع الناشئين بالاضافة إلى تكوين كوادر فنية داخل نادي ايروسبورت في مختلف الأنشطة الرياضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قام بتوقيع البروتوكول، علي هاني رئيس مجلس إدارة نادي ايروسبورت، وحسين لبيب رئيس لجنة إدارة نادى الزمالك، وحضر البروتوكول عدد من أعضاء مجلس إدارة الناديين والإدارة التنفيذية ورموز الكرة المصرية من بينهم كابتن جمال عبد الحميد وكابتن هشام يكن وكابتن طارق يحيى وكابتن احمد الأحمر.

تهنئة رئيس نادي إيرو سبورت ل لزمالك

ومن جانبه قدم علي هاني رئيس مجلس إدارة نادي ايروسبورت التهنئة لرئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة وجماهيره على الفوز ببطولة الدوري المصري هذا العام متمنياً لهم تحقيق المزيد من النجاحات والبطولات على المستويين المحلى والإفريقي.

هذا وقد أشاد مسؤولو نادي الزمالك بإمكانيات نادي ايرسبورت بفرعيه أ و ب وما يتضمنه من ملاعب مختلفة مكشوفة ومغطاة وحمامات سباحة وصالة جيمانيزيوم وقاعات على أعلى مستوى وخدمات رياضية وترفيهية واجتماعية متنوعة تضاهي مستوى الأندية الكبرى، وأضافوا أن هذا التعاون سيصب فى مصلحة الناديين ويعمل على الارتقاء بنشاط الرياضة في مصر.

هدف التعاون بين الزمالك وإيروسبورت

ويهدف البروتوكول إلى التعاون والتنسيق بين الناديين والذي سيتيح زيادة عدد الأكاديميات واللاعبين بنادي ايروسبورت من خلال مجموعة من المدربين ذوي الكفاءات بنادي الزمالك في الألعاب المختلفة مما يتيح اشتراك نادي ايرسبورت واللاعبين المتميزين فيه ضمن منافسات البطولات التابعة للاتحادات المصرية في جميع الألعاب الجماعية والفردية، ولجميع الأعمار السنية بالإضافة إلى فرصة زيادة العضوية العاملة في نادي ايروسبورت من خلال المشاركين فى عضوية نادي الزمالك فضلا عن زيادة فرصة بيع اللاعبين في جميع الألعاب الجماعية على جميع الأعمار السنية المختلفة وزيادة القيمة التسويقية لنادي ايرسبورت من خلال التوأمة مع كيان عريق بحجم نادي الزمالك.

وفي ختام مراسم توقيع البروتوكول تبادل رئيسا الناديين الدروع التذكارية تقديرا لهذا التعاون الجديد بين نادي الزمالك ونادي ايرسبورت.