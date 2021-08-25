/647126/وزير-الدفاع-يعود-إلى-أرض-الوطن-بعد-زيارته-الرسمية-إلى-جمهورية-روسيا-الإتحادية

عاد إلى أرض الوطن الفريق أول ‏محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج ‏الحربى ، والوفد المرافق له بعد إنتهاء زيارته الرسمية لجمهورية روسيا الإتحادية والتى إستغرقت ‏عدة أيام لحضور الإجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية الروسية المشتركة للتعاون العسكرى ‏بالعاصمة الروسية موسكو .

دوت الخليج يرصد عودة وزير الدفاع من روسيا ‏ اللجنة العسكرية المصرية الروسية المشتركة وقام القائد العام للقوات المسلحة بحضور مراسم الإفتتاح الرسمى للمنتدى الدولى العسكرى الفنى ‏‏(الجيش 2021) بمعرض الجيش الروسى ، والذى تضمنت فعالياته إفتتاح رسمى لمنتدى ‏المباريات الحربية فى روسيا .

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