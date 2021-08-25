/647127/أحمد-أدم-يستعد-لخوض-المنافسة-الرمضانية-2022-بمسلسل-جديد

يستعد الفنان أحمد أدم خوض المنافسة الرمضانية 2022 بمسلسل جدي بعد غياب دام طويلا عن الدراما التليفزيونية ويفاضل أدم حاليًا بين أكثر من سيناريو.

دوت الخليج يكشف مشاركة أحمد أدم في السباق الرمضاني 2022

ويشارك الفنان أحمد أدم خلال الفترة الحالية في فيلم «200 جنيه» الذي من المقرر عرضه اليوم بالسينمات المصرية بعد أن شهدت سينما داندى مول بمدينة 6 أكتوبر عرضه الخاص بحضور جميع أبطاله وذلك مساء الثلاثاء الموافق 24 من شهر أغسطس الحالي، على رأسهم إسعاد يونس وهانى رمزى ونيللى كريم وخالد الصاوى وعمروعبد الجليل وأحمد رزق ومحمد فراج.

تفاصيل فيلم «200 جنيه»

يحتوي الفيلم على 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، والذى ينتمى للبطولة الجماعية، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول "200 جنيه" تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

ويجسد الفنان أحمد رزق دور مدرس ملتزم يعانى من بعض ضغوطات الحياة اليومية، أما الفنانة نيللى كريم تظهر فى دور راقصة خلال أحداث الفيلم، بينما تشكل الفنانة إسعادة يونس دورا أساسيا ومحوريا خلال أحداث فيلم «200 جنيه» اذ تظهر فى شخصية "عزيزة السيد" والتي تقوم بختم اسمها على العملة الورقية، التي ستدور أحداث الفيلم حول هذا اللغز وسر ختمها للعملة.

فيلم 200 جنيه يحقق نجاحات ساحقة قبل عرضه

وحقق البرومو والبوسترات الدعائية لفيلم “200 جنيه” ردود فعل إيجابية مؤخرا، وذلك خلال فترة الدعاية التي يقوم بها صناع الفيلم ونشر عدد من نجوم الفيلم العديد من الصور وهم يحملون العملة الورقية "200 جنيه"، وقد انتشرت بشكل واسع خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كنوع من الدعاية الخاصة بالعمل

يُشار إلى أن الفنان أحمد سعد يقدم الأغنية الدعائية لفيلم 200 جنية، والتي طرحها عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، حيث أنها حصدت عدد كبير من المشاهدات، وتخطت حاجز الـ 700 ألف مشاهدة، والأغنية من كلمات عبدالله حسن، وتوزيع عمرو صلاح، وألحان إسلام معز.