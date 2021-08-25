/647130/الشوط-الأول-غزل-المحلة-يتقدم-على-المقاولون-العرب-بهدف-نظيف

انتهت أحداث الشوط الأول بين غزل المحلة والمقاولون العرب، بنتيجة هدوف دون رد لصالح المحلة، في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع الثالث والثلاثون من منافسات الدوري المصري الممتاز

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

حاول فريق المقاولون العرب في العديد من الفرص في الشوط الأول من تعديل نتيجة اللقاء، ولكن تألق دفاعت فريق غل المحلة كانت بالمرصاد وتألق حارس المرمى

تشكيل غزل المحلة

حراسة المرمى: محمود رضا.

في الدفاع: فتحي مبروك – أحمد عيد – محمد فتح الله “كماتشو” – يحيى حامد.

في الوسط: أحمد الندري – بسام ماهر – هشام عادل “بلحة” – عبده يحيى – أحمد الشيخ.

في الهجوم: عبد الرحمن عاطف “أجويرو”.

الزمالك بطلا للدوري

توج فريق الزمالك ببطولة الدوري الممتاز، وذلك عقب فوزه على فريق الإنتاج الحربي أمس الثلاثاء، ليرفع رصيده إلى الدوري رقم 13 في تاريخه.

وقدم كارتيرون التحية للاعبين بعد الفوز على الإنتاج الحربي أمس والتتويج رسميا بلقب الدوري الممتاز.

وأكد الفرنسي للاعبين أنهم كانوا على قدر المسؤولية وأثبتوا للجميع أنهم الأفضل في مصر بعد حصد لقب البطولة.

وأوضح المدير الفني للاعبين أن الفوز بالدوري ستكون نقطة انطلاق نحو التتويج بمزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة.

وطلب المدير الفني من اللاعبين التركيز في لقاء البنك الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري وانهاء الموسم بنتيجة إيجابية بعد حصد لقب البطولة.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل على ستاد بتروسبورت في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك برصيد 79 نقطة من أصل 33 مباراة.

2- الأهلي برصيد 73 نقطة من أصل 33 مباراة.

3- سموحة برصيد 53 نقطة من أصل 33 مباراة.

4- بيراميدز برصيد 49 نقطة من أصل 32 مباراة.

5- المصري برصيد 49 نقطة من أصل 33 مباراة.

6- إنبي برصيد 46 نقطة من أصل 33 مباراة.

7- الاتحاد السكندري برصيد 45 نقطة من أصل 33 مباراة.

8- طلائع الجيش برصيد 41 نقطة من أصل 33 مباراة.

9- سيراميكا كليوباترا برصيد 39 نقطة من أصل 33 مباراة.

10- المقاولون العرب برصيد 38 نقطة من أصل 32 مباراة.