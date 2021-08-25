/647132/غياب-رمضان-صبحي-مفاجأت-بالجملة-في-تشكيل-بيراميدز-أمام-مصر-المقاصة

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة مصر المقاصة، في المباراة التي تجمعهم ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج تشكيل بيراميدز لمواجهة مصر المقاصة:

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - محمود صابر - إسلام عيسى

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

عبد الرحمن أيمن - عمر جابر - رمضان صبحي - أحمد سامي - طارق طه - أحمد توفيق - محمود حمادة - إبراهيم حسن - محمد الجباس

ويسعى فريق بيراميدز، إلى تحقيق الفوز وحصد الـ 3 نقاط، ليحافظ على مركزه في بطولة الدوري بآخر جولات المسابقة، خاصة أن المباريات المتبقية في الدوري الممتاز غير مهمة بالنسبة للفريق حيث حسمت مشاركته في بطولة الكونفدرالية منذ وقت مبكر.

لكن على الجانب الآخر، يتطلع فريق مصر المقاصة لخوض آخر جولتين من جولات بطولة الدوري المحلي بكامل قوته وتركيزه، حيث تعتبر تلك الجولات في غاية الأهمية، من أجل تحسين موقعهم في جدول ترتيب المسابقة، وتعويض خسارتهم في المباراة السابقة.

قائمة بيراميدز

في حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن

في خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أسامة جلال - أحمد سامي في خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس.

وتربع محمد شريف على صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري، وذلك بعد انتهاء الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري.

هدافي الدوري

محمد شريف الأهلي 20 هدفا

أحمد ياسر ريان سيراميكا 15 هدفا

أشرف بنشرقي الزمالك 15

مصطفى فتحي سموحة 14

عمر كمال المصري البورسعيدي 13

فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي 11

باسم مرسي مصر المقاصة 11

أحمد علي البنك الأهلي 11

كريم بامبو البنك الأهلي 11

أحمد سمير طلائع الجيش 11

شيميليس بيكلى مصر المقاصة 11

عمر السعيد الجونة 10

عمرو جمال طلائع الجيش 10

رامي صبري إنبي 10

يوسف إبراهيم أوباما الزمالك 10