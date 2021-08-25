ندوة للتوعية بأهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى فى المقر البابوى

أقيمت الندوة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ومؤسسة "بهية" للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى، وتناولت الندوة أهمية الكشف المبكر والذى يرفع نسبة الشفاء إلى 98٪، وكذلك أعراض المرض وطرق الوقاية وكيفية الفحص الذاتى، كما تطرق اللقاء إلى الخدمات التى تقدمها مستشفى "بهية" وكيفية التواصل معها للمتابعة وتلقى الدعم اللازم.
يأتى هذا اللقاء، الذى شاركت فيه 35 سيدة، لدعم جهود الدولة ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم صحة المرأة المصرية ضمن حملة "100 مليون صحة" لرفع مستوى الوعى بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى ووسائل الوقاية منه ضمن الخطة الاستراتيجية لتعزيز أنماط الحياة الصحية وتقديم الرعاية الطبية الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض.
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