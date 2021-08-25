رئيس فاكسيرا: وزعنا أول مليون جرعة من لقاح سينوفاك المنتج محليا

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة هبة والى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، أنه تم تسليم أول مليون جرعة من الإنتاج القومى للقاح (فاكسيرا _ سينوفاك)، المنتج محليا، وفقا لاتفاقية التعاون بين شركة "سينوفاك" الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وتوزيعها على مراكز تلقى اللقاحات بمختلف محافظات الجمهورية.





وقالت والى، خلال تصريحات تليفزيونية مساء اليوم الأربعاء، إن الشركة تعمل فى هذا المنتج منذ عام، وتم توقيع عقد نقل تكنولوجيا، مما يعنى تطابق المنتج المصرى مع نظيره الصينى.

وأشارت إلى أن الخبراء الصينيين كانوا فى مصر لفترة طويلة حتى تم التعرف على كل شئ خاص بإنتاج اللقاح، وأن العاملين كانوا يعملون لأكثر من 19 ساعة فى اليوم وتم نقل كل الفكر والمواصفات من الخبراء فى الصين، منوهة إلى أن هيئة الدواء المصرى قامت باعتماد اللقاح، وذلك بعد دراسات طويلة.

وأكدت والى أن مصر تسعى للاكتفاء الذاتى من اللقاح، ليتم بعدها التصدير للدول الإفريقية، لتصبح مصر مركزا لتصنيع لقاح "كورونا"، مشيرة إلى أن اللقاحات ستكون متوفرة فى المراكز من الغد، والبالغ عددها 400 مركز، وهناك مراكز لـ المسافرين، لتوفير اللقاح لهم على حسب سفر المواطن.

ولفتت إلى أن مصر أصبح بها أكثر من لقاح، وكل شخص يحصل على اللقاح على حسب حالته الصحية والدولة المسافر لها.