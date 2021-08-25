سفير ألمانيا بالقاهرة يعرب عن تقديره لجهود مصر لاستعادة السياحة الوافدة

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، السفير فرانك هارتمان سفير دولة ألمانيا بالقاهرة والذى تولى حديثاً مهام منصبه كسفير لبلاده بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين فى مجال العمل السياحى والأثرى.





واستهل وزير السياحة والآثار اللقاء، وفقا لبيان صحفى، بالترحيب بالسفير وتهنئته على توليه مهام منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق، ومؤكداً على عمق العلاقات المصرية الألمانية وتميزها فى جميع المجالات وخاصة فى مجال العمل السياحى والأثرى، مشيرا إلى أن السوق الألمانى من أهم الأسواق الرئيسية للسياحة إلى مصر.

واستعرض الوزير خلال اللقاء الإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية التى اتخذتها مصر منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إليها فى يوليو 2020 لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، والتى يتم تطبيقها بدقة وصرامة مما أدى إلى ثقة السائحين فى المقصد السياحى المصرى وأنه مقصد آمن ومتميز طوال العام.

وأشار السفير الألمانى، إلى علاقات التعاون المثمرة والفعالة بين البلدين فى العديد من المجالات واهتمام بلاده بتعزيز هذا التعاون الدائم، معرباً عن تقديره للجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لاستعادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر لمعدلاتها قبل جائحة كورونا.

واستكملا الوزير والسفير حديثهما حول عدد من الموضوعات الأثرية الهامة على رأسها مشروع المتحف الآتونى بمحافظة المنيا الذى يعد أحد أوجه التعاون المثمرة بين البلدين وتولى دولة ألمانيا به اهتماما كبيرا، حيث أن مصر وألمانيا كانتا قد وقعتا اتفاقية تعاون يقوم بموجبها الجانب الألمانى بتمويل استكمال أعمال تأسيس المتحف الآتونى بمحافظة المنيا بمقدار 2 مليون يورو كمرحلة أولى والتى أقرها البرلمان الألمانى البوندستاج من إجمالى تمويل يمكن أن يصل إلى 10 مليون يورو.

ويعتبر هذا اللقاء هو الثانى بين وزير السياحة والآثار والسفير فرانك هارتمان، حيث التقيا أول مرة فى شهر يونيو الماضى خلال الزيارة التى أجراها الوزير للعاصمة الألمانية برلين لبحث دفع حركة السياحة الوافدة من السوق الألمانى إلى المقصد السياحى المصرى.

