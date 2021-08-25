أزمة بين الفيفا وبريطانيا بعد رفضهم انضمام محمد صلاح والمحترفين بالدوري الإنجليزي لمنتخبات بلادهم

بشكل مفاجئ .. تدخلت الحكومة البريطانية في أزمة استدعاء المنتخبات للاعبيها الذي يلعبون في الدوري الإنجليزي، حيث قررت عدم السماح للاعبين المحترفين في الدوري الإنجليزي الممتاز وعلى رأسهم الدولي المصري محمد صلاح بالسفر لمشاركة منتخبات بلدانهم خلال الأجندة الدولية المقررة في شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

في نفس الوقت تلقت حكومة بوريس جونسون خطاباً اليوم من السويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يطلب فيه تخفيف القيود المفروضة على لاعبي البريميرليج المحترفين حتى يتمكنوا من المشاركة مع منتخبات بلدانهم في الأجندة الدولية الخاصة بتصفيات كأس العالم المقبلة قطر 2022.

وسبق أن أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رفضها الشديد السماح للاعبين بالمشاركة مع منتخباتهم في الدول التي تقع في نطاق المنطقة الحمراء لفيروس كورونا حيث يبلغ عددهم 60 لاعباً.

ونقلت حكومة بريطانيا ردها إلى شبكة "سكاي سبورتس" قائلة إن أولويتهم القصوى والمخاوف بشأن المتغيرات الأجنبية، تعني أنه لا توجد طريقة يمكن من خلالها تخفيف القواعد للاعبين كرة القدم المحترفين.

وأوضحت سكاي سبورتس في تقريرها ان حكومة بريطانيا أكدت ان المر الحالي يختلف عن يورو 2020 عندما تم احتواء جميع اللاعبين داخل فقاعات محددة وكان هناك سفر أقل.

في سياق متصل، علق الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في بيان رسمي علي الأزمة الدائرة حول رفض أندية الدوري الإنجليزي والإسباني، إنضمام نجومها إلي منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي المقبلة، بسبب القائمة الحمراء.

ورفضت أندية الدوري الإنجليزي والإسباني، إنضمام لاعبيها إلي منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي بسبب القائمة الحمراء المتعلقة بقيود السفر علي كورونا.

قال جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في بيان له "لقد واجهنا مشاكل عالمية معًا في الماضي ويجب أن نواصل القيام بذلك في المستقبل".

أضاف، "يعد السماح للاعبين بالمشاركة في المنافسات الدولية المقبلة أمرًا ملحًا وأهمية كبيرة، أنا ممتن للدعم والتعاون من العديد من أصحاب المصلحة في اللعبة خلال هذه الفترة الصعبة.

واصل، "أدعو إلى إظهار التضامن من كل اتحاد عضو، وكل دوري، وكل نادٍ، لفعل ما هو صحيح وعادل للعبة العالمية، يتنافس العديد من أفضل اللاعبين في العالم في بطولات الدوري في إنجلترا وإسبانيا".

أكمل، "نعتقد أن هذه الدول تشترك أيضًا في مسؤولية الحفاظ على النزاهة الرياضية للمسابقات وحمايتها في جميع أنحاء العالم، فيما يتعلق بمسألة قيود الحجر الصحي في إنجلترا، بالنسبة للاعبين العائدين من دول القائمة الحمراء".

زاد، "فقد كتبت إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون وناشدت تقديم الدعم اللازم، على وجه الخصوص، حتى لا يحرم اللاعبون من فرصة تمثيل بلدانهم في التصفيات، مباريات كأس العالم FIFA، وهي واحدة من أروع الجوائز التي يحصل عليها لاعب كرة قدم محترف".

إستمر، "لقد اقترحت أن يتم تطبيق نهج مشابه لذلك الذي تبنته حكومة المملكة المتحدة للمراحل النهائية من بطولة أمم أوروبا 2020 للمباريات الدولية المقبلة.

أنهي إنفانتينو بيانه، قائلاً، "أظهرنا معًا التضامن والوحدة في مكافحة COVID-19، الآن، أحث الجميع على ضمان إطلاق سراح اللاعبين الدوليين في تصفيات كأس العالم المقبلة".