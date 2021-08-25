الأعلى للآثار: الإعلان عن كشف أثرى جديد فى سبتمبر سيبهر العالم

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن الإعلان عن كشف أثرى جديد بمنطقة سقارة، الشهر المقبل، مؤكدا أن الكشف الجديد سيبهر العالم بأكمله عند الإعلان عنه.

وأوضح وزيري، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فور وصوله إلى الأقصر، توجه إلى معابد الكرنك وتفقد عمليات الترميم الجارية حاليا في المعابد، موجها الشكر لرئيس الوزراء على دعمه وكلماته الرائعة لشباب المرممين.

وأشار مصطفى وزيرى، إلى أن موعد احتفالية الكباش سيكون قبل نهاية العام الجاري وتحديدا في نوفمبر المقبل، الذي يوافق العيد القومي لمحافظة الأقصر ومرور 100 عام على الكشف توت عنخ آمون.

وفيما يتعلق قصر أندراوس باشا التاريخي بكورنيش النيل، كشف وزيرى، عن أن توجد أسفل قصر أندراوس باشا التاريخي بقايا وشواهد واضحة لمعبد رومانى، موضحا أن قرار إزالة القصر وذلك تأثر القصر لأعمال حفر نفذها لصوص متواجد بعضهم خلف الأسوار حاليا مما يجله آيلا للسقوط.