صور.. وزير الأوقاف يهدى أمين الوحدة الاقتصادية نسخا من مطبوعات الوزارة

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس اتحاد الأوقاف العربية، اليوم الأربعاء، بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، السفير محمدى أحمد النى، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والدكتور السيد عبد الفتاح مستشار الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية.





جاء ذلك لبحث أوجه التعاون المشترك، وتفعيل دور اتحاد الأوقاف العربية، ودراسة عقد اجتماع لأعضاء الاتحاد خلال مؤتمر الأوقاف القادم المزمع عقده فى فبراير 2022م بإذن الله تعالى. وأهدى وزير الأوقاف، وفقا لبيان صحفى، السفير محمد أحمد النى، نسخًا من مطبوعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووزارة الأوقاف التى تسعى إلى نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف، وهو ما حاز ثناء وإعجاب وإشادة سعادة السفير بهذه الإصدارات، وبجهود وزارة الأوقاف المصرية سواء فى مجال الدعوة أم فى مجال الأوقاف والأنشطة الاقتصادية للوزارة.

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