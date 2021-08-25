البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية وسط حضور شعبى لأول مرة فى...

يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء، وسط شباب الكنيسة الأرثوذكسية وعدد من الآباء الكهنة، لأول مرة هذا العام، منذ شهر نوفمبر الماضى بسبب جائحة كورونا.

وكانت عظات قداسة البابا تواضروس الثانى خلال الأشهر الماضية إما متوقفة وإما أون لاين بدون حضور شعبى، حيث كان يتم بثها عبر الصفحة الرسمية للكنيسة الأرثوذكسية أو الصفحة الخاصة بالمتحدث الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية أو المركز الإعلامى للكنيسة الأرثوذكسية.

جدير بالذكر أن قداسة البابا تواضروس الثانى أكمل الأسبوع الماضى سلسلة "رسالة فرح" من خلال النصف الثاني من الإصحاح الرابع لرسالة فيلبي التي تتميز بروح الفرح، والتي تناولها على مدار 9 أسابيع بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 23 من يونيو الماضى بالتزامن مع بدء صوم الآباء الرسل، وصولًا إلى الحلقة التاسعة والأخيرة من السلسلة في عظة اليوم.