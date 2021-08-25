الخطوات اللازمة للاستعلام عن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2021

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتصريح أنه يتم بداية فتح باب التظلمات الخاص بنتيجة الثانوية العامة إلكترونيا وليس ورقيا مثل السنوات السابقة ، وقامت ايضا بتفعيل رابط يتم من خلاله تسجيل البيانات عليها ولابد من كتابة البيانات بكل دقة فيجب على الطالب الذى يرغب فى التظلم كتابة الاسم ورقم الجلوس الخاص بة والمادة التى يريد التظلم فيها وقد تكون المدة المحددة للتظلم اسبوع على ما يتم إرسال نتائج الفحص حتى يوم 13 سبتمبر المقبل والفحص ذلك هو أن يتم التأكيد من الورقة الامتحانية الخاصة بالطالب ليعد تصحيها من جديد ، ومن خلال مقالتنا عبر موقع ثقفنى نوضح لمشاهدينا الكرام خطوات الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021..

الخطوات التى يجب اتباعها للاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021

يتم الدخول الى الرابط الخاص بموقع وزارة التربية والتعليم الخاص بالتظلمات .

قد يتم التظلم من خلال كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص بة وتسجيل المواد التى يرغب فى النظم فيها .

تقوم بكتابة الرقم القومى فى المربع المخصص لة .

يجب كتابة البريد الموحد .

من خلال الخانة المخصصة يتم كتابة فيها كلمة مرور البريد .

يجب الضغط على أيقونة تسجيل دخول .

عند اتباع الخطوات يتم عرض نسخة من ورقة الاجابة الخاصة بالطالب المصححة والدرجات الى قد تم حصولك عليها .

التعليمات الخاصة بطلب التظلمات

التظلم قد يكون مجانا دون دفع اى رسوم للطالب .

قد يكون التظلم متاحا فى جميع المواد وليس مادة محددة .

تم فتح باب التظلم يوم السبت الموافق 2021/8/21 حتى يوم الخميس الموافق 2021/8/26 .

عندما تقوم بالتسجيل فى الموقع الخاص بالتظلم فلا يمكنك التعديل أو التسجيل مرة اخرى بعد انتهاء عملية التسجيل

وفى النهاية سوف تقوم بالمتابعة لطلب التظلم بعد ما يتم انتهاء التسجيل وذلك لمعرفة النتيجة.

نتيجة الاستعلام عن التظلمات عبر الرابط الخاص بها

تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية بأن رابط التظلمات قد يكون هو نفسه الذي يتم من خلاله اظهار نتيجة التظلمات وتم التأكيد من خلالها على ضرورة المتابعة على الموقع بعد ما تتم عملية التسجيل وذلك لمعرفة النتيجة .