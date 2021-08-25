انت الان تتابع تفاصيل خبر لو نسيت رقم طلب لقاح كورونا.. وزارة الصحة والسكان تعلن خطوات استعادته والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تلقت وزارة الصحة والسكان، بعض التساؤلات حول نسيان رقم طلب لقاح كورونا، وخطوات استعادته عبر الخط الساخن 105، وأطلعت وزارة الصحة علي خطوات استعادة رقم طلب لقاح كورونا، ودعت المواطنين إلي الإسراع بحجز لقاح كورونا عبر موقع تسجيل لقاح كورونا.

خطوات استعادة رقم طلب لقاح كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان، في تقريرها خطوات استرجاع رقم طلب لقاح فيروس كورونا في حالة نسيان المواطن له، وهي كالتالي:

صرحت وزارة الصحة بضرورة استخدام هذا الرابط للدخول إلي موقع تسجيل لقاح فيروس كورونا.

ثم أدخل رقم الطلب والرقم القومي أو الأرقام الأربعة الأخيرة من جواز السفر.

ثم بعد ذلك يجب عليك الضغط عل اختيار استفسار.

إذا لم يحن موعد تلقي التطعيم، ستظهر بيانات الطلب.

بعد ذلك، إذا لم تشارك في التاريخ المحدد، لتلقي اللقاح، ستظهر رسالة تفيد بضرورة تفعيله.

ثم بعد ذلك يتم تعديل البيانات مرة أخري.

إذا أراد المواطن تحديد موعد جديد للتطعيم، فيختار إعادة التفعيل.

بعد ذلك، ستظهر رسالة تشير إلى إعادة تنشيط الطلب الخاص بك بنجاح، وسيتم تحديد موعد آخر لتلقي اللقاح.

الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا :

وشددت وزارة الصحة والسكان، على أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين، والترحيب بالأيدي خلال الاجتماع، ولفتت إلى أنه في حال أخذ لقاح فيروس كورونا، يجب الإستمرار في هذه الإجراءات، لا تمنع اللقاحات العدوى الفيروسية، لكنها يمكن أن تخفف من حدة الأعراض، فتجعلها خفيفة ومتوسطة وليست شديدة.