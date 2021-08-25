/647140/إعلام-الحديثة-تناقش-دور-الإعلام-والفن-في-بناء-الوعي-والارتقاء-بالذوق-العام-خلال-مؤتمرها-العلمي-الخامس

تنظم كلية الإعلام الجامعة الحديثة مؤتمرها العلمي الخامس "دور الإعلام والفن في بناء الوعي والارتقاء بالذوق العام" 21 و22 ديسمبر المقبل، تحت رعاية الدكتورة ألفت كامل رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور سامي الشريف عميد كلية الإعلام، وأمين عام المؤتمر الدكتور السيد بهنسي وكيل كلية الإعلام، ومقرر المؤتمر الدكتورة ميرال مصطفى رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون والدكتورة هالة الطلحاتي رئيس قسم الاتصالات التسويقية المتكاملة.

دوت الخليج مؤتمر كلية الاعلام جامعة الحديثة

التردد الفكري

يناقش المؤتمر الانحدار والتراجع الشديد في منظومة القيم والأخلاق ومعاناة المجتمعات من حالة التردي الفكري والثقافي والأخلاقي والانحراف السلوكي التي أدت إلى تفشي ظواهر مجتمعية غريبة لم تكن مألوفة كزيادة معدلات الجرائم وانتشار الإرهاب ورفض قبول الأهر وفساد الذوق العام.

الندوات

ومن المقرر أن يضع المؤتمر الخامس للكلية أمام صناع القرار تشخيصًا لواقع الإعلام والفن وكيفية إعادتهما للدور المنشود في حماية القيم والأخلاقيات والإسهام في بناء الوعي المجتمعي من خلال الأبحاث وأوراق العمل العلمية إلى جانب عقد بعض الندوات وورض العمل التي تعالج موضوع المؤتمر.

تتضمن محاور المؤتمر الرسالة الإعلامية وبناء الوعي والارتقاء بالذوق العام والإعلام والفن والثورة الرقمية والثقافة البصرية عبر وسائل الإعلام وتشكيل الذوق العام والمسئولية المجتمعية لوسائل الإعلام في الارتقاء بالذوق العام والتربية والجهود التنظيمية وأليات الرقابة والتشريعات.