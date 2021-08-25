/647142/جانب-من-إنعقاد-الجلسة-العامة-الختامية-للإجتماع-السابع-للجنة-العسكرية-المصرية--الروسية-المشتركة-للتعاون-العسكرى

أكد الفريق أول ‏‎ محمد زكى إعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع ‏جمهورية روسيا الإتحادية ، معرباً عن تطلع القوات المسلحة المصرية إلى دعم آفاق وأوجه ‏التعاون العسكرى المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع اللجنة المصرية الروسية العسكرية المشتركة اللجنة المصرية الروسية المشتركة ومن جانبه أشار وزير الدفاع الروسى إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر كونها دولة ‏محورية وحليف إستراتيجى مهم بمنطقة الشرق الأوسط .‏ وفى نهاية إجتماعات الجلسة العامة الختامية وقع وزيرا الدفاع لكلا الدولتين بروتوكول تعاون ‏مشترك فى مختلف المجالات العسكرية والأمنية . ‏روسيا الاتحادية وتجدر الاشارة إلى أن الفريق أول ‏محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج ‏الحربى ، عاد إلى أرض الوطن والوفد المرافق له بعد إنتهاء زيارته الرسمية لجمهورية روسيا الإتحادية والتى إستغرقت ‏عدة أيام لحضور الإجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية الروسية المشتركة للتعاون العسكرى ‏بالعاصمة الروسية موسكو . وقام القائد العام للقوات المسلحة بحضور مراسم الإفتتاح الرسمى للمنتدى الدولى العسكرى الفنى ‏‏(الجيش 2021) بمعرض الجيش الروسى ، والذى تضمنت فعالياته إفتتاح رسمى لمنتدى ‏المباريات الحربية فى روسيا .

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