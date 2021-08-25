/647133/محمد-النني-يقود-تشكيل-آرسنال-أمام-ويست-بروميتش-بكأس-الرابطة

أعلن المدير الفني لفريق آرسنال عن تشكيلة الفريق الرسمية التي ستواجه وست بروميتش ألبيون، في الدور الثاني من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

ويبدأ الفرعون المصري محمد النني في التشكيلة الأساسية أمام ويست بروميتش ألبيون في الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

تشكيل أرسنال أمام ويست بروميتش:

في حراسة المرمي: رامسديل

في خط الدفاع: كولاسيناك - هولدينج - تشامبرس - تافاريس

خط الوسط: تشاكا - النني - أوديجارد

خط الهجوم: أوباميانج - بيبي - ساكا

نتيجة مباراة آرسنال وتشيلسي

انتهت مباراة تشيلسي وأرسنال، بنتيجة 2/0 لصالح البلوز، في المواجهة التي جمعهتم ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وانطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، من على ملعب "الإمارات" في ديربي لندن.

تعد تلك المباراة من فى أقوى مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق تشيلسي بثنائية نظيفة، وافتتح الأهداف روميلو لوكاكو المنضم حديثا لفريق للبلوز.

ودخل أرسنال، المواجهة بعدما تعرض لخسارة مفاجئة وقاسية فى الجولة الأولى أمام برينتفورد الصاعد حديثا هذا الموسم بهدفين دون مقابل، بينما نجح تشيلسي فى الفوز على كريستال بلاس بثلاثة أهداف دون مقابل، ليحتل وصافة ترتيب البريميرليج بفارق الأهداف خلف مانشستر يونايتد المتصدر.

تشكيل آرسنال أمام تشيلسى :

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: سيدريك سواريس – روب هولدينج - بابلو ماري - تيرني.

خط الوسط: لوكونجا - تشاكا - سميث روي.

خط الهجوم: جابريل مارتينيلي - نيكولاس بيبي - ساكا.

ويجلس الدولى المصرى محمد الننى على مقاعد بدلاء آرسنال ضد تشيلسي

تشكيل تشيلسي ضد آرسنال

حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: ازبيلكوتا - روديجير – كريستينسين - رييس جيمس.

خط الوسط: ماركوس الونسو - كوفاسيتش - جورجينيو.

خط الهجوم: كاي هافيرتز – روميلو لوكاكو - ماسون ماونت.

النني مع بشكتاش

وسبق أن لعب النني في صفوف بشكتاش على سبيل الإعارة موسم 2019 – 2020 قبل العودة مجدداً إلى صفوف آرسنال.

وجلس النني على مقاعد البدلاء في لقاء فريقه آرسنال ضد مضيفه برينتفورد بالجولة الأولى من عمر الدوري الإنجليزي ولم يشارك في المباراة التي انتهت بهزيمة الجانرز بثنائية دون رد.