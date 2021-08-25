/647135/4-أعمال-غنائية-يتألق-بها-النجوم-على-مدار-اليوم-هيثم-شاكر-أبرزهم

شهد اليوم الأربعاء حالة من الإذهار الغنائي، اذ طرح عدد كبير من النجوم أحدث أغنياتهم بشكل متتالي على مدار اليوم، كان على رأسهم الفنانة نجوى كرم والفنان هيثم شاكر فضلا عن تعاون كلا من مايا دياب والليثي للمرة الأولى.

دوت الخليج يرصد أحدث أغاني النجوم على مدار اليوم

هيثم شاكر يطرح مش عادية عبر يوتيوب

طرح الفنان هيثم شاكر منذ ساعات أحدث أغنياته التي أتت بعنوان «مش عادية» وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد حسن رؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومكساج وماستر هانى محروس، وجيتار مصطفى نصر، وطبلة أحمد عيادى، صولو كيبورد محمود شاهى.

وتقول كلمات الأغنية: "لا مش عادية جننتنى دى اللى طلعت عينيا.. مش مجاملة كاملة عاملة عاملة فيا.. قلبى دق جد لأ مش هزار.. لا مش هعدى.. طب هو فيه زى القمر ده فى البلد دى.. روح لف حتى بص لأ تحدى دى اللى كلمة منها بتجيبلى انهيار.. دى اللى خط أحمر كلامها يا ناس مجاب.. ضحكة منها بس تعمل 100 كتاب.. زوقها رقتها وثباتها هي فرحة في حد ذاتها.. لو تغيب الدنيا بيجيلى اكتئاب".

مايا دياب تطرح أغنية «حطالي روج» بالتعاون مع الليثي

وتعاونت الفنانة مايا دياب للمرة الأولى مع المطرب الشعبي محمود الليثي في اغنية جديدة بعنوان «حطالي روج» الذي أطلقهتها شركة craft media للمنتج حمدي بدر منذ دقائق قليلة عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وهي من كلمات الشاعر الغنائي ملاك عادل والملحن محمود الليثي، والموزع الموسيقي إسلام شيبسي.

وتقول مطلع الإغنية: “حطالي روج ياخرابي ع المسكره ماتبطلي بقي افتري حرام عليكي انا قلبي مابقاش قادر عاكسني اه بس تعاكس بالراحه انا عايزه اكون مرتاحه ده الشوق تعبني في قلبي والشوق قادر روحي انا قلبي انا عقلي انا عشقي انا تيجي هنا هاجي هنا تروح هناك هروح هناك معاك معاك معاك معاك معاك روحي انا قلبي انا عقلي انا عشقي انا تيجي هنا هاجي هنا تروح هناك هروح هناك وراك وراك وراك وراك وراك انا بضعف من كلامك الحلو ياولا انا قلبي ضعيف مش قدك ماترحم يالا بالراحه عليا بص طب خليك نص نص بلاش تتعبلي قلبي بلاش بهدله”.

نجوى كرم تطرح أغنية «ساحر قلوب»

طرحت شركة روتانا عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، أحدث أغاني الفنانة نجوى كرم والتي أتت بعنوان «ساحر قلوب» خلال الساعات القليلة الماضية، وهي من كلمات عامر لاوند، وألحان علي حسون، وتوزيع داني حلو، وتقول كلمات الأغنية: “نزلت من عيني بقلبي سكنّتك طلعت من راسي بدمّي مشيّتك فارض حبك فرض بيطلعلك يا ورد كون بعيني أنت أحلى شب بهالارض ساحر قلوب سحرك قوي مفعولو قلبي بيدوب لمّا اسمي بتقولــــــو اضحكلي يا حب خليني افرط لولــــــو….هالقلب عشقان روحي بتحبك بيتي مش حيطان ساكن بقلبــك وعيوني بتشوف وجّك بين ألـــــــوف تا أوصف حنيتك ما في عندي حروف ساحر قلوب سحرك قوي مفعولو قلبي بيدوب لمّا اسمي بتقولو اضحكلي يا حب خليني افرط لولو”.

إيساف يصور أغنية وطنية بعنوان مصر بالخير

وبدأ الفنان إيساف اليوم الأربعاء تسجيل أغنية جديدة بعنوان مصر بالخير، داخل أستوديو مصر بمنطقة الهرم، وهي من كلمات أحمد شكرى، وتوزيع ومكس وماستر أحمد شعتوت، وألحان شريف بدر، وإخرج أحمد جيلانى.

وطرح مؤخرا إيساف أغنية بعنوان "سيرة حلوة" والتى يهديها للفنان الكبير الراحل سمير غانم على موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد شكري، وألحان شريف بدر، وتوزيع شريف بدر، مكس وماستر أحمد شعتوت، والكليب من إخراج طارق حسين.