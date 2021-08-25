/647137/فيلم-فيرس-المصري-يشارك-في-مهرجان-روسيا-الدولي

يستعد صناع فيلم «فيرس» لاستقبال تألق جديد للعمل من خلال مشاركته في منافسة أفلام الرعب ضمن فاعليات مهرجان روسيا الدولي التي من المقرر أن تبدأ من اليوم 25 أغسطس، لتنتهي 29 أغسطس الجاري.

دوت الخليج يكشف عرض فيلم فيرس بمهرجان روسيا الدولي

ويتم عرض فيلم «فيرس» في موسكو في تمام الساعة التاسعة مساء وذلك عقب عرض فيلم الافتتاح، ونوهت إدارة المهرجان عن الفيلم في النشرة الخاصة بالمهرجان، الذي يشارك في لجنة تحكيمه عدد كبير من نجوم هوليود وصناع السينما من مختلف دول العالم.

الجدير بالذكر أن مشاركة فيرس، في المهرجان، هي المشاركة الثانية للفيلم في المهرجانات الدولية، حيث شارك من قبل في المسابقة الرسمية لمهرجان هلوسة المتخصص في أفلام الرعب الذي أقيم مؤخرًا بباريس.

تفاصيل فيلم فيروس

فيلم «فيرس» أول فيلم مصري يصور بأحدث كاميرا في العالم 8k، إلى جانب استخدام أحدث إمكانيات التصوير والجرافيك، والاستعانة بفريق أجنبي مصري، لتنفيذ الخدع البصرية والجرافيك، وعمل صناعه على ترجمته اللغتين الروسية والإنجليزية، حتى يستمتع به أكبر عدد من الجمهور المتابع لهذه المهرجانات.

تدور أحداث الفيلم في إطار رعب تشويقي، من خلال شخصية حمزة، وهو الشاب الذي يدرس في السنة الأخيرة بالجامعة، وتدخل حياته شخصية مريبة، فيجد نفسه مطاردًا هو وأصدقاؤه بسبب لعنة ما، وهو من بطولة شريف السلاموني، مارتينا عادل، تامر القاضي، وفاء صادق، مها أبو عوف، ريم البارودي، نهير أمين، ياسمين رحمي، محمود جمعة، عبدالحميد منصور، جومانة فؤاد، سلمي المعز، بيجاد المغربي، عصام شاهين، عبير سعيد، والعمل من إخراج أسامة عمر.