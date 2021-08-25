647138 /647138/صور-الدكتور-محمود-قاسم-يحتفى-بحفل-زفافه-بحضور-الوزير-صالح-الشيخ وعدد من الشخصيات العامة ورموز المجتمع والأهل والأصدقاء 08:35 م - الأربعاء 25 أغسطس 2021 احتفى د. محمود قاسم، الباحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية بحفل زفافه يوم الأحد الماضى على د.حنان زهران، وذلك وسط أجواء احتفالية وحضور عدد من الشخصيات العامة ومسئولى الحكومة منهم الوزير صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وأيضا عدد كبير من الأهل والأصدقاء. دوت الخليج يهنئ د.محمود قاسم بمناسبة حفل زفافه ويتقدم الزميل محمود فايد، مدير تحرير موقع دوت الخليج، بخالص التهانى للدكتور محمود قاسم، ويتمنى لها حياة زوجية سعيدة تابع موقع دوت الخليج علي

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