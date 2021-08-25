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شهد عزاء والدة أحمد حسن، لاعب الأهلي والزمالك السابق، تواجد العديد من الشخصيات الرياضية بجانب عدة شخصيات عامة، لتقديم واجب العزاء في وفاة والدته والتي وفاتها المنيه أول أمس الأثنين في مركز مغاغة بمحافظة المنيا.

عزاء والدة أحمد حسن وحرص العديد من الشخصيات الرياضية على تقديم واجب العزاء في وفاة والدة أحمد حسن لعل أبرزهم: " حسام غالي لاعب النادي الأهلي السابق وعضو مجلس النواب الحالي، وأيمن أشرف لاعب المارد الأحمر الحالي، وإسلام الشاطر، وجمال حمزة لاعب الزمالك السابق، ومحمد زيدان مهاجم الفراعنة الأسبق وغيرهم الكثير من لاعبي كرة القدم السابقيين". نجوم الكرة في عزاء والدة أحمد حسن «صور وفيديو» ويستعرض دوت الخليج أبرز الحضور في عزاء والدة أحمد حسن : استعدادت قبل عزاء والدة أحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك السابق «صور» ويستقبل أحمد حسن واجب العزاء في والدته بمسجد الشرطة في الشيخ زايد في تمام الساعة السابعة مساء حتى العاشرة ن ويرصد دوت الخليج أخر الإستعدادت. وأستقبل أحمد حسن الحضور لقضاء واجب العزاء في وفاة والدته بمسقط رأسه في مغاغة بمحافظة المنيا بتلاوة قرانية للشيخ محمد المنياوي والشيخ ربيع الشاروني وسط حضور أهل قريته قبل العزاء الأخر المقرر إنعقاده في مسجد الشرطة الأربعاء المقبل بالقاهرة. أحمد حسن يتلقى العزاء في وفاة والدته بالمنيا «فيديو و صور» على جانب أخر تقدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بخالص العزاء لأحمد حسن لاعب منتخب مصر والزمالك السابق في وفاة والدته. وحرص أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك على تقديم واجب العزاء لأحمد حسن داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع مغفرته ورحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. جدير بالذكر أن أحمد حسن لعب لصفوف القلعة البيضاء في الفترة ما بين عامي 2011 حتى 2013.

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