اليوم..عرض الفيلم المصري «حمام سخن» بمهرجان عمان السينمائي الدولي

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دوت الخليج يرصد عرض الفيلم المصري «حمام سخن» ضمن مهرجان عمان

ويناقش فيلم «حمام سخن» قضية مجموعة من النساء مختلفات عمرياً واجتماعياً لكن يربطهن قدراً واحداً هو تواجدهم فى حصار داخل أماكن مغلقة وتكشف الأحداث قصصاً إنسانية تعكس حصاراً من نوع آخر، حصار أوسع وأكبر متمثلاً فى السلطة الذكورية سواء الأب، الزوج، العائلة، المجتمع والدولة.

والفيلم من إخراج وإنتاج وتأليف منال خالد، وشاركت في كتابة السيناريو مع رشا عزب، وبطولة كارولين خليل، ريم حجاب، أسامة أبو العطا، نعمة محسن، منى مختار، ثراء جُبيل، رجوى حامد، زينة منصور، حبيبة عفت وفاضل الجارحي.

الجدير بالذكر أن فيلم «حمام سخن» يُروى من قِبَل نساء لا يهدفن فقط إلى إظهار الشفقة أو التعاطف على أقصى تقدير بل يسعين نحو الفهم الجاد دون خوف من النقد أو جلد الذات وكذلك دون حصر المرأة داخل جسدها كمحدد للمشكلة والحل على حد سواء.

أفلام مصرية تشارك في مهرجانات عالمية

الجدير بالذكر أن فيلم «حمام سخن» ليس الوحيد الذي يشارك في مهرجانات دولية كبرى اذ يشارك فيلم «أميرة» للمخرج محمد دياب ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة بمهرجان فينسيا السينمائي الدولي، والمقرر إقامته في شهر سبتمبر المقبل، ويقدم العمل قصة "أميرة" مراهقة فلسطينية ولدت بعملية تلقيح مجهري بعد تهريب منيّ والدها نوار السجين في المعتقلات الإسرائيلية، تجبرها الظروف على أن تخوض رحلة لمعرفة الحقيقة وراء هويتها.

ويشار في بطولة الفيلم كلا من صبا مبارك وعلي سليمان، والممثلة الشابة تارا عبود التي يقدمها الفيلم لأول مرة سينمائياً في دور أميرة، وقيس ناشف ووليد زعيتر. وهو من مونتاج أحمد حافظ الذي سبق له التعاون مع دياب في فيلم اشتباك، ومن تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب.

كما حصد الفيلم المصري «ريش» للمخرج عمر الزُهيري، الجائزة الكبرى في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان "كان" السينمائي الدولي في دورته الـ 74 المقام في دولة فرنسا، اذ تدور أحداثه حول أب يعول أسرة فقيرة يقرر إقامة حفل عيد ميلاد ولده البكر (خمس سنوات)، ويحضر ساحرًا ليحيي الحفل ببعض الألعاب السحرية، في إحدى هذه الألعاب يدخل الأب في صندوق خشبي ليخرج منه دجاجة، وعند محاولة الساحر إعادة الدجاجة للصندوق من أجل إخراج الأب تحدث المفاجأة ولا يخرج الأب أبدا من الصندوق.