/647143/في-الوقت-القاتل-المقاولون-العرب-يفوز-على-غزل-المحلة

انتهت مباراة غزل المحلة والمقاولون العرب، بنتيجة، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في الأسبوع الثالث والثلاثون من منافسات الدوري المصري الممتاز

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

افتتح غزل المحلة الأهداف، ثم تعادل فريق المقاولون العرب، وسيطر التعادل على أحداث المباراة حتى الدقيقة 81، حيث نجح فريق المقاولون بخطف هدف الفوز بعد تسديد محمد حمدي زكي لركلة حرة مباشرة.

تشكيل غزل المحلة

حراسة المرمى: محمود رضا.

في الدفاع: فتحي مبروك – أحمد عيد – محمد فتح الله “كماتشو” – يحيى حامد.

في الوسط: أحمد الندري – بسام ماهر – هشام عادل “بلحة” – عبده يحيى – أحمد الشيخ.

في الهجوم: عبد الرحمن عاطف “أجويرو”.

تشكيل المقاولون العرب

حراسة المرمى: أحمد العربي

الدفاع: أمير عابد، خالد الحسينى، فاروق نور الدين، أحمد عبدالعزيز.

الوسط: وسيم نغموشى، محمد مجلى، احمد كابوريا ، محمد حمدى زكى

الهجوم: لويس إدوارد، أحمد حسن مكي.

الزمالك بطلا للدوري

توج فريق الزمالك ببطولة الدوري الممتاز، وذلك عقب فوزه على فريق الإنتاج الحربي أمس الثلاثاء، ليرفع رصيده إلى الدوري رقم 13 في تاريخه.

وقدم كارتيرون التحية للاعبين بعد الفوز على الإنتاج الحربي أمس والتتويج رسميا بلقب الدوري الممتاز.

وأكد الفرنسي للاعبين أنهم كانوا على قدر المسؤولية وأثبتوا للجميع أنهم الأفضل في مصر بعد حصد لقب البطولة.

وأوضح المدير الفني للاعبين أن الفوز بالدوري ستكون نقطة انطلاق نحو التتويج بمزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة.

وطلب المدير الفني من اللاعبين التركيز في لقاء البنك الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري وانهاء الموسم بنتيجة إيجابية بعد حصد لقب البطولة.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل على ستاد بتروسبورت في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك برصيد 79 نقطة من أصل 33 مباراة.

2- الأهلي برصيد 73 نقطة من أصل 33 مباراة.

3- سموحة برصيد 53 نقطة من أصل 33 مباراة.

4- بيراميدز برصيد 49 نقطة من أصل 32 مباراة.

5- المصري برصيد 49 نقطة من أصل 33 مباراة.

6- إنبي برصيد 46 نقطة من أصل 33 مباراة.

7- الاتحاد السكندري برصيد 45 نقطة من أصل 33 مباراة.

8- طلائع الجيش برصيد 41 نقطة من أصل 33 مباراة.

9- سيراميكا كليوباترا برصيد 39 نقطة من أصل 33 مباراة.

10- المقاولون العرب برصيد 38 نقطة من أصل 32 مباراة.