/647151/الشوط-الأول-بتمريرات-النني-آرسنال-يتقدم-بثلاثية-على-ويست-بروميتش

انتهت أحداث الشوط الأول بين آرسنالو وبست بروميتش ألبيون بتقدم الفريق المدفعجي بثلاثة أهداف دون رد في لقاء الأسبوع الأول من منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

نجح بيير أوباميونج مهاجم فريق آرسنال من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة السابعة عشر من عمر المباراة، وأكد بالهدف الثاني في الدقيقة الامسة والأربعون، وأضاف نيكولاس بيبي بالهدف الثالث في نفس الدقيقة. وبدأ الفرعون المصري محمد النني في التشكيلة الأساسية أمام ويست بروميتش ألبيون في الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية. في حراسة المرمي: رامسديل في خط الدفاع: كولاسيناك - هولدينج - تشامبرس - تافاريس خط الوسط: تشاكا - النني - أوديجارد خط الهجوم: أوباميانج - بيبي - ساكا

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