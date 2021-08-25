صور| التمتع بالجذور 10.. اجتماع الأربعاء الأسبوعى يستضيف شباب ملتقى لوجوس

جدة - نرمين السيد - عقد قداسة البابا تواضروس الثانى، اجتماع الأربعاء الأسبوعى مساء اليوم، فى مركز لوجوس بالمقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، حيث انضم شباب ملتقى لوجوس الأول إلى الاجتماع لحضور عظة قداسة البابا وفقًا لبرنامج الملتقى.





وحدث قداسته الشباب عن "إنسان الله" وكيف يعيش الشاب كإنسان الله ويمجد اسمه، واستمع قداسة البابا عقب انتهاء العظة إلى أسئلة الشباب وأجاب عليها، وكانت هناك فرصة للتحاور مع قداسته. وملتقى لوجوس الذى يأتى بعنوان "التمتع بالجذور" من خلال الكنيسة والوطن، هو الملتقى الأول من نوعه حيث يشارك فيه حوالى 200 من الشباب والشابات ممثلين عن إيبارشيات القطر المصرى.

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