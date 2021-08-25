بفوز تاريخي ...بايرن ميونخ يتأهل لدور الـ32 بكأس ألمانيا بعد اكتساحه بريمر 12-0.. فيديو

بدستة أهداف في مرمي نادي بريمر، نجح فريق نادي بايرن ميونخ في الصعود إلى دور الـ32، بعد أن أمطر شباك مضيفه فريق بريمر المنافس في دوري الدرجة الخامسة، ب 12هدفا لتنتهي المبارة 12-0 ، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء على ملعب "فيسير شتاديون"، ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا 2021-2022، .

انتهى الشوط الأول بتقدم البافاري 5-0 ، حيث سجل الكاميروني تشوبو موتينج ثلاثة أهداف في الدقائق 8 و28 و35 وسجل موسيالا هدف في الدقيقة 16 وجان لوكا وارم مدافع المنافس هدفا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 27.

في الشوط الثاني، أحرز البافاري 7 أهداف جاءت عبر كل من، ماليك تيلمان وليروي ساني وميشيل كويزانسي وتشوبو موتنيج (سوبر هاتريك) وبونا سار وتوليسو في الدقائق 47 و65 و80 و82 و86 و88 على الترتيب.

ودخل بايرن ميونخ المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: أولريش/ خط الدفاع: عمر ريتشاردز - نيكولاس سولي - نيانزو - بونا سار/ خط الوسط: كيميتش - توليسو – موسيالا/ خط الهجوم: مولر - ليروي ساني - تشوبو-موتينج.

وكان من المقرر أن تقام مواجهة الفريق البافارى ومضيفه بريمر، في 6 أغسطس الجارى، لكن أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم تأجيلها لليوم بسبب اكتشاف عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في معسكر فريق الدرجة الخامسة.

وغاب عن بايرن ميونخ في مواجهة الليلة، النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والحارس مانويل نوير، بالإضافة إلى نجم خط الوسط ليون جوريتسكا.

وكان بايرن ميونخ قد ودع منافسات كأس ألمانيا في الموسم الماضي على يد فريق هولشتاين كيل الذي ينافس قي دوري الدرجة الثانية، في حين توج فريق بوروسيا دورتموند باللقب بالفوز في النهائي على فريق لايبزيج.