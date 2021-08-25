إصابة نائب محافظ المنيا بفيروس كورونا.. والمحافظ يناشد المواطنين بتلقى اللقاح

أعرب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، عن خالص دعواته بالشفاء العاجل لنائبه الدكتور محمد أبوزيد، وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، موضحا أن حالته مستقرة ويتماثل للشفاء، ويخضع لبروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة لعلاج فيروس كورونا.

وأكد المحافظ، أن مديرية الصحة قامت باتخاذ اللازم من أخذ عينات وإجراء التحاليل لجميع المخالطين مع الاستمرار في أعمال تطهير وتعقيم ديوان عام المحافظة.

وناشد محافظ المنيا، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، التي أعلنت عنها الدولة المصرية وتلقي لقاح كورونا، وذلك تحسباً لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا، مع التوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى في حالة الشكوى من أي أعراض أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، محذراً من التهاون في تطبيق الإجراءات في ظل الارتفاع المتزايد في أعداد المصابين بالفيروس.