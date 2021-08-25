رسمياً غياب«صلاح والنني».. الحكومة البريطانية ترد علي «الفيفا» وترفض استثناء لاعبي البريميرليج

/647148/رسميا-غيابصلاح-والنني-الحكومة-البريطانية-ترد-علي-الفيفا-وترفض-استثناء-لاعبي-البريميرليج

كشفت شبكة «سكاي سبورتس» أن الحكومة البريطانية رفضت تخفيف القيود المفروضة على لاعبي البريميرليج الدوليين من أجل السماح لهم بالإنضمام إلى منتخب بلادهم خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في شهر سبتمبر.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وأكدت الشبكةأن أندية الدوري الإنجليزي لن تسمح عن للاعبيها أن يخوضوا مباريات مع منتخباتهم في الدول التي تتواجد بالقوائم المحظورة لحكومة المملكة المتحدة الخاصة بالإجراءت الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا، وعلي رأس تلك القائمة مصر، وهذا يعني افتقاد المنتخب لخدمات الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربولفي تصفيات مونديال قطر 2020.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، برئاسة جياني إنفانتينو، قد أصدر بيانًا رسميًا، اليوم الأربعاء، للتعليق على أزمة رفض السماح للاعبي البريميرليج بالخروج من البلاد للمشاركة مع منتخبات بلادهم .

وأوضحت شبكة «سكاي سبورتس» أن الحكومة البريطانية ردت على إنفانتينو بأنها لا تخطط لتغيير سياستها بشأن الوافدين إليها من الدول المحظورة، أو إجبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على السماح للاعبين بالسفر لمباريات تصفيات كأس العالم في تلك المناطق.

وأصدرت الحكومة البريطانية تصريحًا رسميًا بأن الصحة العامة هي أولويتهم القصوى، وأن المخاوف بشأن المتغيرات الأجنبية تعني أنه لا توجد طريقة يمكن من خلالها تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية المفروضة على لاعبي البريميرليج المحترفين حتى يتمكنوا من المشاركة مع منتخبات بلدانهم في الأجندة الدولية الخاصة بتصفيات كأس العالم المقبلة قطر 2022.

وجاء بيان الفيفا للحكومة الإنجليزية كالتالي :

لقد واجهنا مشاكل عالمية معًا في الماضي ويجب أن نواصل القيام بذلك في المستقبل .

يُعد إطلاق سراح اللاعبين في النوافذ الدولية القادمة أمرًا ملحًا وأهمية كبيرة.

ممتون للدعم والتعاون من العديد من أصحاب المصلحة في اللعبة خلال هذه الفترة الصعبة.

أدعو إلى إظهار التضامن من كل اتحاد عضو، وكل دوري ، وكل نادٍ ، لفعل ما هو صحيح وعادل للعبة العالمية.

وتابع البيان :

يتنافس العديد من أفضل اللاعبين في العالم في بطولات الدوري في إنجلترا وإسبانيا، ونعتقد أن هذه الدول تشترك أيضًا في مسؤولية الحفاظ على النزاهة الرياضية للمسابقات وحمايتها في جميع أنحاء العالم.

فيما يتعلق بمسألة قيود الحجر الصحي في إنجلترا، بالنسبة للاعبين العائدين من دول القائمة الحمراء، فقد كتبت إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون وناشدت تقديم الدعم اللازم ، على وجه الخصوص ، حتى لا يحرم اللاعبون من فرصة تمثيل بلدانهم في التصفيات. مباريات كأس العالم FIFA ، وهي واحدة من أروع الجوائز التي يحصل عليها لاعب كرة قدم محترف.

لقد اقترحت أن يتم تطبيق نهج مشابه لذلك الذي تبنته حكومة المملكة المتحدة للمراحل النهائية من بطولة أمم أوروبا 2020 للمباريات الدولية القادمة.

أظهرنا معًا التضامن والوحدة في مكافحة COVID-19.

وأحث الجميع على ضمان إطلاق سراح اللاعبين الدوليين في تصفيات كأس العالم المقبلة.

وكان نادي ليفربول رفض السماح لنجمه محمد صلاح من التواجد مع المنتخب المصري في الاستحقاق المقبل نظرًا لتواجد مصر ضمن “القائمة الحمراء” التي حددتها بريطانيا في سبتمبر المقبل.

قرار البريميرليج ينطبق على 60 لاعباً من 19 نادياً في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذين كان من المقرر سفرهم إلى 26 دولة من القائمة الحمراء.