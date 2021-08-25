/647151/الشوط-الأول-بتمريرات-النني-آرسنال-يتقدم-بثلاثية-على-ويست-بروميتشفيديو

انتهت أحداث الشوط الأول بين آرسنالو وبست بروميتش ألبيون بتقدم الفريق المدفعجي بثلاثة أهداف دون رد في لقاء الأسبوع الأول من منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل: نجح بيير أوباميونج مهاجم فريق آرسنال من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة السابعة عشر من عمر المباراة، وأكد بالهدف الثاني في الدقيقة الامسة والأربعون، وأضاف نيكولاس بيبي بالهدف الثالث في نفس الدقيقة. 🔴 هدف أرسنال الأول | اوباميانغ |🔴

https://t.co/TGp0hrLPcJ — 💯󠁧󠁢taHir آرسنالي 💯 (@tahir_AFC) August 25, 2021 🔴 هدف أرسنال الثاني | اوباميانغ | 🔴

https://t.co/Dy0yOR7uME — 💯󠁧󠁢taHir آرسنالي 💯 (@tahir_AFC) August 25, 2021 هدف ارسنال الثالث .. ساكا ❤️ https://t.co/3R3ZP09qau — Nawaf (@RM__NaWaF) August 25, 2021 وبدأ الفرعون المصري محمد النني في التشكيلة الأساسية أمام ويست بروميتش ألبيون في الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية. تشكيل آرسنال في المباراة: في حراسة المرمي: رامسديل في خط الدفاع: كولاسيناك - هولدينج - تشامبرس - تافاريس خط الوسط: تشاكا - النني - أوديجارد خط الهجوم: أوباميانج - بيبي - ساكا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشوط الأول: بتمريرات «النني» آرسنال يتقدم بثلاثية على ويست بروميتش«فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.