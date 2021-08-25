بايرن ميونخ يكتسح بريمير 12/0 في كأس ألمانيا

/647154/بايرن-ميونخ-يكتسح-بريمير-120-في-كأس-ألمانيا

اكتسح بايرن ميونخ، نظيره فريق بريمر بـ 12 هدفا نظيفا، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الدور الأول بكأس ألمانيا.

وسجل أهداف فريق بايرن ميونخ كل من:

تشوبو موتينج (4 أهداف)، جمال موسيالا (هدفين)، وهدفا لكل من: ليروى سانى، وتوليسو، وبونا سار، وتيلمان، وكوازيناسى، وهدف عكسي من مدافع بريمر فى مرماه.

تشكيل بايرن ميونخ في مباراة اليوم

حراسة المرمى: أولرايش.

خط الدفاع: بونا سار - زوله - نيانزو - عمر ريتشاردز.

خط الوسط: كيمتش - توليسو.

أمامهما: سانى - مولر - جمال موسيالا.

خط الهجوم: تشوبو موتينج.

ونشر بايرن ميونخ بيانا رسميا اليوم الاربعاء على موقعه الرسمي وحسابه على موقع “ توتير” أكد فيه بأنه سيتم السماح لـ25 ألف مشجع بحضور مباريات الفريق على ملعبه.

وأضاف البيان :"ستظل هناك حاجة شهادة كوفيد 19 التي تؤكد تطعيم الفرد بالكامل أو سلبية تحليل فيروس كورونا قبل المباراة، حتى يسمح بالحضور".

ل فريق بايرن ميونخ الألماني ضيفاً ثقيلاً اليوم علي نظيره بريمر ضمن منافسات دور الــ64 من كأس ألمانيا.

وستقام مباراة بايرن ميونخ وبريمر علي ستاد فيسير شتاديون اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناةSky Sport 1 HD Germany.

ويسعى بايرن ميونخ لتحقيق فوز مريح في بداية مشواره للمنافسة بقوة على اللقب خاصة مع فارق الإمكانيات الكبير مع منافسه بريمر، فيما يأمل الأخير في تحقيق مفاجأة مدوية بإقصاء العملاق البافارى من كأس ألمانيا.

التشكيل المتوقع لـ بايرن ميونيخ حراسة المرمي: نوير

الدفاع: كواسي، أوباميكانو، زوله، ديفيز

خط الوسط: كيميتش، جورتسيكا، جنابري

الهجوم: مولر، ساني، ليفاندوفسكي

بايرن ميونخ يتوج ببطولة كأس السوبر الألماني على حساب بروسيا دورتموند«فيديو»

ضرب البولندي بهدفين في شباك بروسيا دورتموند في المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا، الأول جاء في الدقيقة الـ 41 والثاني في الدقيقة الـ 49 من عمر اللقاء، وأكد الألماني توماس مولر بالهدف الثالث لفريقة في شباك بطل كأس ألمانيا للنسخة الاخيرة.

رد المخضرم ماركو رويس مهاجم فريق بروسيا دورتموند، على هدفين ليفاندوفيسكي، في الدقيقة الرابعة والستون من عمر المباراة، قبل أن يؤكد مولر على نتيجة المباراة.

شارك فريق بايرن ميونخ في المباراة كبطل للدوري الألماني الممتاز، لنسخة 2020 / 2021، وجاء بروسيا دورتموند في الجانب الأخر من المباراة كبطل كأس ألمانيا.

تقام مباراة سرفينا زفيزدا أمام فريق كلوج في تمام الساعة التاسعة مساء .

حقق البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي، لاعب الفريق الألماني بايرن ميونخ، جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني، في موسم 2020 / 2021 ، بعد تحقيق الفريق البطولة.

واصل البولندي ليفاندوفيسكي، تألقة مع الفريق الألماني بايرن ميونخ، ليساعد الفريق في تحقيق بطولة الدوري، برصيد 78 نقطة، بفارق 13 نقطة، علي وصيف الدوري أر بي ليبزيج برصيد 65 نقطة.