/647157/بيراميدز-يكتسح-مصر-المقاصة-بخماسية-نظيفة-فيديو

اكتسح فريق بيراميدز بقيادة اليوناني تاكيس جونياس، فريق مصر المقاصة بخماسية ، في المباراة التي جمعتهم اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل مواجهة بيراميدز ومصر المقاصة:

وافتتح إبراهيم عادل الأهداف، بعد تسجيله للهدف الأول في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط، ثم أحرز محمود صابر الهدف الثاني في الدقيقة الـ 15، ثم سجل اسلام عيسى الهدف الثالث في الدقيقة الـ 38، وختتم أهداف الشوط ابراهيم عادل، بعد تسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الـ 39، ثم سجل عبدالله السعيد الهدف الخامس في الدقيقة الـ 65.

لمشاهدة هدف ابراهيم عادل اضغط

🎥⚽️ هدف #بيراميدز الاول عن طريق ابراهيم عادل بخطا من دفاع مصر للمقاصة



pic.twitter.com/sInYLj8YFr — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) August 25, 2021

لمشاهدة هدف محمود صابر اضغط

🎥⚽️. هدف #بيراميدز الثاني عن طريق محمود صابر و مشاكل في دفاع مصر المقاصة



pic.twitter.com/rxaaOfiNVP — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) August 25, 2021

لمشاهدة هدف عبدالله السعيد اضغط

🎥⚽️ اسيست رمضان صبحي للمايستروا عبدالله السعيد وهدف #بيراميدز الخامس على مصر للمقاصة



pic.twitter.com/EsAWdydDHK — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) August 25, 2021

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - محمود صابر - إسلام عيسى

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

عبد الرحمن أيمن - عمر جابر - رمضان صبحي - أحمد سامي - طارق طه - أحمد توفيق - محمود حمادة - إبراهيم حسن - محمد الجباس

وحصد فريق بيراميدز الـ 3 نقاط، ليحافظ على مركزه في بطولة الدوري بآخر جولات المسابقة، خاصة أن المباريات المتبقية في الدوري الممتاز غير مهمة بالنسبة للفريق حيث حسمت مشاركته في بطولة الكونفدرالية منذ وقت مبكر.

لكن على الجانب الآخر، تطلع فريق مصر المقاصة لخوض آخر جولتين من جولات بطولة الدوري المحلي بكامل قوته وتركيزه، حيث تعتبر تلك الجولات في غاية الأهمية، من أجل تحسين موقعهم في جدول ترتيب المسابقة، وتعويض خسارتهم في المباراة السابقة، وبهزيمتهم في مباراة اليوم، يتبقى لهم مباراة وحيدة.

قائمة بيراميدز

في حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن

في خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أسامة جلال - أحمد سامي في خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس.

وتربع محمد شريف على صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري، وذلك بعد انتهاء الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري.

هدافي الدوري

محمد شريف الأهلي 20 هدفا

أحمد ياسر ريان سيراميكا 15 هدفا

أشرف بنشرقي الزمالك 15

مصطفى فتحي سموحة 14

عمر كمال المصري البورسعيدي 13

فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي 11

باسم مرسي مصر المقاصة 11

أحمد علي البنك الأهلي 11

كريم بامبو البنك الأهلي 11

أحمد سمير طلائع الجيش 11

شيميليس بيكلى مصر المقاصة 11

عمر السعيد الجونة 10

عمرو جمال طلائع الجيش 10

رامي صبري إنبي 10

يوسف إبراهيم أوباما الزمالك 10