آرسنال يسحق ويست بروميتش بـ سداسية نظيفة«فيديو»

/647159/آرسنال-يسحق-ويست-بروميتش-بـ-سداسية-نظيفةفيديو

انتهت أحداث مباراة آرسنال وويست بروميتش ألبيون بتقدم الفريق المدفعجي سداسية دون رد في لقاء الأسبوع الأول من منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

نجح بيير أوباميونج مهاجم فريق آرسنال من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة السابعة عشر من عمر المباراة، وأكد بالهدف الثاني في الدقيقة الامسة والأربعون، وأضاف نيكولاس بيبي بالهدف الثالث في نفس الدقيقة.

🔴 هدف أرسنال الأول | اوباميانغ |🔴

https://t.co/TGp0hrLPcJ — 💯󠁧󠁢taHir آرسنالي 💯 (@tahir_AFC) August 25, 2021

🔴 هدف أرسنال الثاني | اوباميانغ | 🔴

https://t.co/Dy0yOR7uME — 💯󠁧󠁢taHir آرسنالي 💯 (@tahir_AFC) August 25, 2021

هدف ارسنال الثالث .. ساكا ❤️ https://t.co/3R3ZP09qau — Nawaf (@RM__NaWaF) August 25, 2021

وبدأ الفرعون المصري محمد النني في التشكيلة الأساسية أمام ويست بروميتش ألبيون في الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

تشكيل آرسنال في المباراة:

في حراسة المرمي: رامسديل

في خط الدفاع: كولاسيناك - هولدينج - تشامبرس - تافاريس

خط الوسط: تشاكا - النني - أوديجارد

خط الهجوم: أوباميانج - بيبي - ساكا

تجديد عقد تشاكا

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي تجديد تعاقد لاعبه السويسري جرانيت تشاكا، أمس الثلاثاء.

وكتب تشاكا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" عقب تمديد تعاقده مع آرسنال، قائلاً: " الوطن هو حيث القلب، فخور حقًا بتمديد إقامتي في آرسنال ".

وإنضم اللاعب صاحب الـ28 عاماً لصفوف أرسنال في صيف 2016 قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني مقابل 35 مليون يورو، وخاض مع آرسنال 222 مباراة في مختلف المنافسات، وأحرز 13 هدف وقام بصناعة 20 آخرين وحصد 4 بطولات.

ولم يتم الكشف عن مدة التجديد حتي الآن ومن المتوقع أن يعلن النادى عن ذلك في بيان رسمي.

ويحتل آرسنال المركز التاسع عشر بعد أول جولتين من البريميرليج، دون أي رصيد من النقاط بعد خسارة الجولتين.

يذكر أن الفريق سيواجه وست بروميتش في كأس الرابطة ثم يصطدم بمانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في الجولة الثالثة للبريميرليج.

انتهت مباراة تشيلسي وأرسنال، بنتيجة 2/0 لصالح البلوز، في المواجهة التي جمعهتم ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وانطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، من على ملعب "الإمارات" في ديربي لندن.

تعد تلك المباراة من فى أقوى مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق تشيلسي بثنائية نظيفة، وافتتح الأهداف روميلو لوكاكو المنضم حديثا لفريق للبلوز.

ودخل أرسنال، المواجهة اليوم بعدما تعرض لخسارة مفاجئة وقاسية فى الجولة الأولى أمام برينتفورد الصاعد حديثا هذا الموسم بهدفين دون مقابل، بينما نجح تشيلسي فى الفوز على كريستال بلاس بثلاثة أهداف دون مقابل، ليحتل وصافة ترتيب البريميرليج بفارق الأهداف خلف مانشستر يونايتد المتصدر.