/647163/ميار-شريف-تتاهل-للدور-الثاني-من-تصفيات-بطولة-أمريكا-المفتوحة

تأهلت ميار شريف بطلة مصر في التنس، والملقبة بـ “فتاة مصر الذهبية”، إلى الدور الثاني من تصفيات بطولة أمريكا المفتوحة للسيدات، والتي تنضم لبطولات الجراند سلام الأربع الكبرى.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل تأهل ميار شريف إلى الدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة:

تأهل ميار شريف للدور الثاني

ونجحت ميار شريف في الفوز على الأمريكية كليرفي نجويو، في اللقاء الذي جمعهم ضمن منافسات الدور الاول من البطولة.

وفازت بطلة مصر في التنس على نظيرتها الأمريكية بمجموعتين نظيفتين، وجاءت نتائجهم كالتالي: 6/4 و6/3.

وتواجه ميار شريف في الدور المقبل البيلاروسية يوليا هاتوكا.

تقدمت ميار شريف بطلة مصر في التنس والملقبة بـ “فتاة مصر الذهبية”، في جدول تصنيف لاعبات التنس حول العالم.

جاءت ميار شريف في المركز 96 عالمياً، حيث تقدمت مركزا واحدا، بعد أن كانت تحتل المركز الـ 97، وذلك بعد دخولها قائمة التوب 100 مؤخراً، عقب تأهلها لنهائى بطولة البولة وينرز.

تمكنت المصرية ميار شريف من الحصول على المركز الثاني ببطولة كلوج الرومانية الدولية، وذلك بعدما تعرضت للهزيمة على يد نظيرتها الألمانية بيدكوفيتش وجاءت النتائج كالتالي: 6/1، 6/2.

إنجاز تاريخي لميار شريف

تأهلت ميار شريف إلى نهائي بطولة السيدات الدولية برومانيا (WTA250)، وذلك عقب فوزها علي بطلة رومانيا ميهايلا بوزارينيسكو بنتيجة شوطين دون رد، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ٧/٦، ٦/٤.

يذكر أن ميار شريف، حققت الفوز على كريتستينا كوكوفا، بمجموعتين دون مقابل، في الدور ربع النهائي من دورة كلوج الرومانية الدولية، وهي إحدى رابطة اللاعبات المحترفات في التنس، وجاءت النتائج كالتالي: 6-3، 6-1.

وكانت قد احتفلت ميار شريف بإنجاز دخزلها لقائمة التوب 100، وكتب على حسابع الرسمي على فيس بوك: “شعور مش عادي .. سعيدة وفخورة بكوني مصرية، عربية وأفريقية، وسعيدة ان انا بنت مصر اللي وصلت انها تكون أول مصرية تدخل نادي ال ١٠٠ الكبار في عالم التنس لأول مرة في التاريخ”.

وتابعت: “خطوة في مشوار جميل اتحققت بفضل ربنا، وبفضل حاجات كتير وناس كتير .. أهلي، فريقي، رعاتي، جمهوري، مؤسسات الدولة والإعلام .. وناس كتير هشكرهم واحد واحد .. حاجة كبيرة اني اكون قدوة .. مسئولية كبيرة، بس جميلة .. ودافع لقدام، دافع لحاجات كتير جاية ان شاء الله”.

وأتمت: “اتمني أفضل أنفع ناسي، الرياضة المصرية وبلدي مصر .. واللي جاي أحسن ان شاء الله.